Gran Hermano 2022: fuerte repudio por los polémicos dichos de Julieta Poggio sobre su perra

Si bien Daniela quiso que su amiga diga que sí le tiene aprecio a la perra, Julieta se negó. “No la quiero, no puedo mentir”, dijo y sumó “Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos”.

Embed

En apenas minutos, el video generó un fuerte repudio en las redes sociales, y "Julieta al 9009" se volvió tendencia.

"No me entra en la cabeza que alguien no quiera a su perro. Solo por eso me genera rechazo. Que se vaya", "Supongo q si subieron esto hoy van a tocar el tema, ya lo evitaron bastante pero la mina sigue", "Fuerte es poco!!!!!" y "A Julieta solo le falta ponerse un cartel en la frente que diga VOTENME" fueron algunos de los comentarios en Twitter, en contra de los dichos de "Disney".

image.png

Gran Hermano 2022: Julieta fue acusada de maltrato animal y su mamá tomó una drástica decisión

Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 quedó envuelta en una polémica en las redes sociales. Disney hizo comentarios sobre su perra, que le valieron críticas de sus seguidores.

"Tengo una perra que nadie la quiere en la familia por vieja. Es ciega y muy pajera, le hacés un mimo y ya quiere más. Todo el tiempo está alzada. Encima es lesbiana, porque le da a mi perra, a mis perros no. Nadie la quiere porque es muy asquerosa. Nadie le hace mimos, nadie le hace upa. Tiene 13 años", expresó la joven.

Embed

"Para eso no tenga animales", "No entiendo como Julieta y su familia pueden ser así con una perrita, dejarla de lado y no mimarla porque es vieja o está alzada (para eso existen las campañas de esterilización)", "Que pendeja de mierd..., después te grita que todas las mujeres son reinas", "Qué decepción", "Muy feo los comentarios de Julieta sobre su perra, me da lastima la perrita que nadie la quiere y acaricie", "Decir que tu perra es asquerosa? Na... perdón, pero jode con cualquier cosa menos los animales", fueron algunos de comentarios que se replicaron en Twitter tras los duchos de Julieta.

Ante las críticas, la mamá de la participante de GH, Patricia Destefani, decidió publicar un fuerte descargo. "Por la cantidad de gente que está diciendo que esta familia es maltratadora de animales, primero decirles que los animales en mi casa son familia, lejos de maltratarlos", manifestó.

La mujer grabó un video con la perra de Julieta. "Les voy a mostrar a Mía", exclamó y enfocó a la mascota de su hija. "Mía no estaba castrada, entonces estaba todo el tiempo con sus hormonas revolucionadas, cuando Juli le iba a hacer un cariño, ella ponía la cola. Ahora nosotros castramos a Mía hace 25 días", finalizó.