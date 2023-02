El presidente de la Fundación por la Paz sobre el pedido de expulsión de Alfa de Gran Hermano 2022: "Hacemos la..."

"La Fundación es de derechos humanos y cuidados de medio ambiente. La defensa de derechos es lo que estamos haciendo desde siempre. La Justicia nos conoce bien", explicó Miguez en charla con Nicolás Magaldi y su equipo.

Y remarcó sobre el escrito: "Nosotros percibimos una denuncia de la sociedad y en defensa de eso nos presentamos ante Tribunales, es muy simple".

"Nosotros no somos los que decimos si hay delito, simplemente enumeramos las razones que consideramos, quien decide si hay delito o no es el Ministerio Público Fiscal", enfatizó el presidente la Fundación por la Paz.

Y cerró: "Esta mañana nosotros presentamos la denuncia al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y ellos decidirán en definitiva si tenemos razón o no y si la impulsan o no".

alfa 4.jpg

El hermano de Alfa de Gran Hermano 2022 sobre el pedido de expulsión por el bullying a Ariel: "No comparto sus comportamientos..."

La Fundación por la Paz presentó un amparo contra la producción de Gran Hermano 2022, Telefe, porque consideran que Ariel Ansaldo sufre bullying desde su ingreso a la casa. En el pedido, se un fuerte pedido: la expulsión de Alfa.

Según el comunicado emitido por la entidad, y difundido en LAM, América TV, recibieron denuncias que dan cuenta de “irregularidades graves en la convivencia” y manifestaron que el participante es “intimidado, maltratado y hostigado de modo amenazante” por Walter.

En diálogo con PrimiciasYa, Sergio, el hermano de Alfa, se refirió al pedido de amparo que hizo la Fundación por la Paz, por el "bullying" que le hace a Ariel y señaló que "no es para tanto".

"No creo que sea bullying como dicen. No comparto los términos que usó mi hermano con Ariel, pero hay que estar dentro de la casa y vivir todo lo que pasa día a día. A mi hermano le decían que era un viejo verde y que le agarre un bobazo, eso también entonces sería bullying... No hay que irse tan el extremo me parece", comenzó diciendo el hermano de Alfa.

"Cuando Martina habló de homofobia y después cuando salió dijo que era un juego para entrar a la casa... Y así muchas situaciones que también podrían ser consideradas como bullying. Todo está mal visto y me parece que no es para tanto. Repito, no comparto los términos pero no creo que sea para tanto. Ahora espero que sigan con buen diálogo y mejore o se tranquilice un poco todo", cerró.