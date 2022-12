Gran Hermano 2022: la escena de celos de Coti a El Conejo por Romina y Julieta.

Embed

Después de la pelea, Coti tuvo una charla con El Conejo en el baño. La correntina le hizo una escena de celos a su novio.

"Vos sí me podés lastimar", le dijo la joven al cordobés. "¿Cómo te voy a lastimar?", retrucó él. " "Con Romina y Julieta, ahora sí van a jugar por ese lado. "Y que no quiero que les des oportunidad porque eso sí me va a lastimar", le explicó ella.

El Conejo entendió rápidamente a dónde iba su novia. "¿Qué te dije el día 1 que entré acá? Si yo hay algo en mi vida que tengo son los códigos", le aclaró. "Bueno, no... Pero saben que soy muy celosa y me van a entrar por ese lado", sentenció Coti.

coti-romero.jpg

Gran Hermano 2022: tras la traición a sus compañeras, Coti recibió un cruel apodo en las redes

Hace unos días, Coti Romero hizo una jugada maestra en Gran Hermano 2022. Le clavó la espontanea a dos de sus amigas dentro de la casa, Julieta Poggio y Daniela Celis, que no se esperaban esa traición.

El lunes, la joven de Moreno se convirtió en la novena eliminada del reality, con el 73.29% de los votos, en segundo lugar quedó Disney, que obtuvo el 26.71%.

image.png

En las últimas horas, Coti tuvo una fuerte discusión en la casa con Romina y Julieta. Las chicas tienen prácticamente confirmando que ella usó la espontanea y traicionó la amistad que tenían.

En las redes sociales, la estrategia de Coti fue duramente cuestionada. De hecho, muchos usuarios empezaron a referirse a la correntina con un cruel apodo: "Croti".