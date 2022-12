Gran Hermano 2022: el nuevo dardo de Laura Ubfal a Marisa Brel por un comentario a Daniela

"Sabía que Thiago iba a ir por la amistad, antes que por una pareja. A mí me dolió un montón. Dije 'quizás algo muy en el fondo ese pibe siente por mí'", deslizó Daniela intentando analizar el accionar del chico de González Catán.

Debate GH 2022 con Daniela Celis - Captura.jpg En el Debate de Gran Hermano 2022, Laura Ubfal volvió a cruzar a Marisa Brel por su opinión, esta vez, sobre la relación de Daniela y Thiago.

Fue allí cuando Marisa Brel intervino. "Eso te dolió muchísimo. Y se vio muy feo que él no te haya sacado de la placa. La gente no se lo perdona", y agregó: "Yo creo que vos te súper enganchaste con él. No él, lamentablemente. A mí no me gustó cómo se portó con vos, no me gusta como hombre y tampoco me gustó que vos te regalaras tanto con él. Y creo que la gente te sacó para cuidarte".

Inmediatamente, Laura Ubfal hizo saber que nuevamente no estaba de acuerdo con la opinión de su colega. "La palabra regalarse a un hombre me parece un poco fuerte", disparó firme y preguntó a Daniela si estaba enamorada o lo había usado a Thiago.

"No, no estoy enamorada de él. Enamorada es una palabra muy grande" reconoció entonces la morocha, y al borde de las lágrimas admitió "Yo estaba más enganchada con él que él conmigo. Él me decía 'no veo un afuera con vos. No te veo conmigo'. Lo único que podía hacer era remarla".

Laura Ubfal fue contundente al hablar del primer cruce con Marisa Brel

Hace unos 10 días, en el debate de Gran Hermano 2022 (Telefe), Marisa Brel protagonizó un tenso cruce con Laura Ubfal. Todo se generó cuando estaban hablando sobre Romina Uhrig, que se sentía triste por estar lejos de sus hijas. Mientras la primera aseguró no podría estar sin contacto con sus hijos, la segunda la cruzó duro disparando que hay mujeres deciden trabajar.

Fue así que luego de ese momento tenso, Laura Ubfal se refirió en Intrusos (América TV) al duro enfrentamiento con su colega, Marisa Brel. La periodista aclaró que no tiene nada personal con su compañera y remarcó que ella siempre centra sus discusiones en lo que ocurre dentro de la casa de Gran Hermano.

"En Gran Hermano hay que hablar de los participantes y del juego. Yo no hablo de mí. Creo que estamos analizando un juego. Yo hablo del juego y de los participantes. Eso es todo", sostuvo.

"¿Hoy van con la peor de las ondas?", le preguntó Marcela Tauro. "Hoy no va Marisa. Los lunes no va. De todos modos, ella es una compañera, como todos. Yo no tengo problema con nadie", cerró Ubfal.