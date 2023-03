Gran hermano 2022: la gran final entre Rodo, el padre de Nacho, y Valentina, la hermana de Marcos

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1630764416093356035 Valentina fue la familiar menos votada y Marcos se convierte en el LÍDER DE LA SEMANA



¡Seguí #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2! #GH2022 pic.twitter.com/4L0VfqyzMd — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 1, 2023

Pero más allá del gran premio, los familiares tuvieron una invitación muy especial por parte de Gran Hermano: amén de los resultados de esta noche, los invitó a permanecer en la casa más famosa del país hasta el domingo y presenciar las nominaciones, pudiendo apoyar a los suyos y a toda la casa.

Ambos aceptaron la propuesta, y aunque a Valen le costó tomar la decisión, acompañar a su hermano pesó más.

image.png

La difícil confesión del padre de Nacho en Gran Hermano: "Era alcohólico y mi vida era un desastre"

En una chala a corazón abierto con La Tora, Rodo, el padre de Nacho, hizo una confesión muy dura sobre su pasado que sorprendió a todo el público de Gran Hermano 2022: era alcohólico y llegó a tocar fondo.

"Mi madre era alcohólica, prefería el alcohol antes que a mi, y ¿que hacía yo en mi adolescencia?, lo mismo que ella, porque no tenía otro ejemplo", comenzó.

"Nacho tenia una abuela que era la mejor, y a mi me hubiera encantado que mi mamá tenga esa relación con él pero no pudo. Era una persona que no era mi mamá ella", añadió.

Embed

"Yo de adolescente me metía en el boliche hasta emborracharme, y lo hice por muchos años, me perdía", dijo, e incluso recordó una dura anécdota sobre cuando una vez puso en riesgo su vida y fue socorrido por un amigo.

"Cuando nació Nacho me prometí que iba a hacer todo lo posible para que yo no sea así", reconoció sobre cómo supero ésta dura adicción que marcó su vida.