Gran Hermano 2024: a quiénes fulminó Lourdes tras ser la nueva líder de la semana

"De los originales, entonces, voy a nombrar a Luz (Tito)", reveló Lourdes y explicó: "La primera placa que estuvo salió en el versus y justo esta también, y bueno... esto es sacar gente. Es por estrategia".

Luego, anunció que subiría a placa a Selva Pérez. "Obvio que yo no sé nada del afuera. No sé qué está pasando Ellos también son nuevos, no sé si tienen apoyo, si tienen hate, pero la verdad es que la convivencia se me hace difícil con ella, es molesto. Es convivencia y juego, no me va", dijo sincera.

"Molestias es una palabra fuerte. ¿Qué te molesta de Selva?", le consultó el presentador. "Me molestan sus gritos, su intensidad, que yo también la tengo, pero hay momentos y momentos", le respondió de frente.

Por lo tanto, hasta el momento están nominados Selva, Luz, Luca, Renato y Brian. Los últimos tres quedaron en placa tras haber sido sancionados.

Chiara revisó las pertenencias de Lucía y expuso su mayor secreto en Gran Hermano 2024: "Es..."

Las cosas se complicaron un poco para los participantes "originales" de Gran Hermano 2024 (Telefe) luego de que el lunes por la noche ingresaran ocho nuevos jugadores al reality.

En medio del revuelo, Chiara Mancuso revisó las pertenencias de Lucía Patrone, la joven de 18 años que está en pareja con Lauty Gram, el exnovio de la China Suárez, y descubrió su secreto.

Después de hurgar en el cajón de la participante y encontrar una foto de ella con el cantante, la morocha fue corriendo a contárselo a sus compañeros: "Es la novia de Lauty Gram".

Acto seguido, Martina Pereyra y Delfina De Lellis fueron a corroborarlo a la habitación y acordaron con Chiara de no decir "nada de lo que hicimos”.

Cabe mencionar que en la gala del lunes Santiago del Moro le había preguntado a Lucía enfrente de todos si quería contar quién era su famoso novio. La jugadora le había respondido que prefería no decirlo.