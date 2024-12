Gran Hermano 2024: quiénes son los participantes con datos que generan polémica

Así las cosas, uno de los primeros "carpetazos" virtuales fue sobre Chiara. Porque además de saberse de inmediato que se trata de la hija del exjugador de fútbol Alejandro Mancuso, también se conoció que es una de las mujeres señaladas de haber participado del polémico yate con varios jugadores de Independiente.

Jenifer Lauría, la joven de 31 años que se presentó como empleada administrativa del sindicato de camioneros, es otra de las mujeres polémicas de esta edición de Gran Hermano. Porque lo que no contó en su presentación es que es la mamá de la hija del futbolista Ricardo Centurión, con quien parece no habría terminado de la mejor manera y habría tenido varios conflictos con la familia de su ex.

En tanto, Luz Tito, la chica de Jujuy que se presentó como una simple empleada de la terminal de ómnibus de su provincia, según aseguraron desde las redes sociales se trataría de la hija de un empresario que habría dejado muchísimas deudas, así como también aseguraron que su familia tendría una acomodada posición económica.

Claro que desde la virtualidad, pudieron leerse otras acusaciones bastante más serias sobre otros participantes, relacionadas con la intimidad de los jugadores y corresponde a ellos en tal caso contarlo si es que desean exponer esa parte de su vida. Lo cierto es que con la llegada de Gran Hermano 2024 hay polémicas y escándalos asegurados para varios meses.

La participante de Gran Hermano 2024 que terminó con su secreto: quién es Luciana Martínez

Este lunes comenzó una nueva temporada de Gran Hermano por Telefe y 24 participantes ingresaron a la casa más famosa del país. Una de las jugadoras es Luciana Martínez, quien contó su emocionante historia de vida.

"Hola, soy Jorge Barrionuevo de la provincia Santa Cruz, Pico Truncado. Hace más de 10 años que a escondidas soy Luciana Martínez", expresó la concursante.

Instantes después, en su presentación, la persona trans apareció como Luciana, se vistió distinta y cambió su tono de voz. "Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos, gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien", relató.

También contó que es bailarina, asesora de imagen y empleada administrativa. Sobre la convivencia dentro de la casa, consideró que empatizará primero con las chicas y aseguró que no le cierra las puertas a un romance con un hombre.