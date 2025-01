Gran Hermano 2024: una de las participantes más queridas por el público quedó eliminada del reality

Fue así que Martina Pereyra, Santiago Algorta, Luciana Martínez y Jenifer Lauría pudieron desarmar sus valijas y continuar con su juego. Luego, Del Moro les informó a Lourdes Ciccarone, Sandra Priore y a Ulises Apóstolo que continuaban en el reality.

Después, el conductor anunció que Luz Tito, Chiara Mancuso y Sofía 'Sopa' Buscio bajaban de placa. A su vez, Katia 'La Tana' Fenocchio y Brian Alberto también fueron salvados.

Minutos después de las 23.30, Del Moro reveló que Petrona Jerez debía abandonar la casa más famosa del país. Los últimos días, la tucumana había pedido que no la voten porque tenía ganas de irse. Por lo tanto, Juan Pablo De Vigili continúa en el certamen. Petrona dejó la competencia al obtener el 0,26 por ciento de los votos.

Chiara se hartó, explotó con todo y le declaró la guerra a Ulises en Gran Hermano 2024

Chiara Mancuso se cansó de Ulises Apóstolo y explotó con todo en Gran Hermano 2024 (Telefe). La morocha lo acusó de intentar usarla para sacar provecho en el juego y le declaró la guerra.

En una charla con Luz Tito, Luciana Martínez y Martina Pereyra, la hija de Alejandro Mancuso expuso al cordobés.

"Ayer discutí con Ulises porque me quería convencer de que yo vaya contra ustedes (Luz y Martina). Cuestión que yo no lo voy a hacer. Yo le dije que no iría contra vos (por Martina) sin motivos. Cuando te voté, vos sabes por qué lo hice. Hoy no voy a hacer lo que me diga Ulises. En la casa me manejo por lo que yo creo y por mis convicciones. Se dio cuenta que no me puede manipular y se me pone en contra", detalló.

"No le den tanta cabida porque es un careta. Me llena de bronca cómo se maneja con la gente. Lo les digo que no le hablen más, pero les aconsejo que lo tomen con cautela", siguió.

Chiara remarcó que lo enfrentará en el vivo, de ser necesario. "Si tengo que hablar con Santiago en la gala, lo voy a hacer. Ayer cruzó un límite. Se mete con la vulnerabilidad de las personas. Se quiere meter en lugares que no están buenos. No va con mis códigos y mis convicciones. Le quiero bajar los humos. ¿Quién se cree que es?", cerró, profundamente angustiada por las peleas que tuvo con el cordobés.