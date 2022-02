Griselda Siciliani reveló el peor momento de su vida

Por estos trabajos pasó un muy mal momento: debió estar meses alejada de su hija Margarita, que tiene junto a Adrián Suar.

"Pasé cinco meses alejada de mi hija y fue muy doloroso extrañarla", reveló en el programa de Florencia Peña.

"Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Es muy maestra de la vida, de como pensar su propia vida. Pude hacer ese trabajo porque tiene a su papá. Tuve pánico, en un momento fue lo peor y casi me achico, pero después me di cuenta de que ella estaba bien", explicó la actriz.

"Me tocó un desafío muy importante para mí, en plena pandemia, cuando no se podía salir, y fue un desafío profesional enorme y no me quedó cabeza para nada más", contestó con cautela.

La reacción de Griselda Siciliani cuando Flor Peña le preguntó por Luciano Castro

Griselda Siciliani y Jorgelina Aruzzi estuvieron en el piso de Flor de equipo, el programa de Florencia Peña, para hablar de El primero de nosotros, la telenovela que se estrena este año en Telefe.

En un momento de la charla, Aruzzi destacó que hubo muy buena química con todos los integrantes del elenco.

"Hubo mucha química entre nosotros. Trabajé con gente con la que no había trabajado, con Paola Krum, Luciano Castro, con Damián de Santo", mencionó la actriz.

En ese instante, Florencia se sonrió y acotó: "Luciano.... que personaje que es...".

Enseguida, la conductora de Flor de equipo miró a Siciliani e hizo un esfuerzo para contener la risa. "Pelotud...", se escuchó que dijo, por lo bajo, la actriz.

Vale recordar que Siciliani tuvo un romance con Luciano Castro, que Florencia recordaba a la perfección.

En una nota con Susana Giménez, la actriz había confesado su historia con el galán.

"Fue antes de Adrián Suar. Éramos muy jóvenes y fue un romance, nada más, no éramos novios", explicó Siciliani en al living de la diva.