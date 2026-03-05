El desubicado comentario de Yanina Zilli a Daniela de Lucía en Gran Hermano tras la muerte de su padre

Lejos de calmar el clima, la respuesta que dio Zilli generó todavía más tensión en la casa. En medio del intercambio, la participante lanzó una frase que cayó muy mal entre varios de los jugadores. “Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, dijo, en referencia al reciente fallecimiento del padre de Daniela.

El comentario provocó un silencio inmediato en el living. Algunos compañeros reaccionaron rápidamente e intentaron frenar la discusión. “¡No, no, no!”, se escuchó decir desde el fondo mientras el ambiente se volvía cada vez más incómodo.

La frase tocó una herida muy sensible para Daniela de Lucía. Días atrás, la participante había tenido que abandonar momentáneamente el programa tras recibir la noticia de la muerte de su padre, y regresó poco tiempo después para continuar con la competencia. Aunque intentó mantenerse firme, la emoción terminó superándola. Con la voz quebrada, decidió responderle a Zilli delante de todos.

“Bueno, jugamos con lo personal”, expresó primero, dejando en claro que, para ella, se había cruzado un límite. Luego profundizó su descargo con palabras que generaron impacto entre sus compañeros. “Yo a este juego sí lo juego con la mente y el corazón. Y hay límites personales claros, como saltar en vivo con una frase así”, sostuvo.

¿Por qué Gran Hermano cortó el vivo cuando Brian Sarmiento hablaba de un tema íntimo dentro de la casa?

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe que semana a semana suma momentos que generan repercusión en redes sociales. En las últimas horas, una escena captada por una de las cámaras del programa se viralizó rápidamente luego de que un usuario la compartiera en X (exTwitter).

El episodio ocurrió en el dormitorio masculino, donde el ex futbolista mantenía una conversación con varios compañeros. A medida que avanzaba la charla, el tono se fue volviendo cada vez más íntimo y generó incomodidad entre algunos de los presentes.

No es la primera vez que Sarmiento protagoniza situaciones que despiertan críticas dentro del reality. Días atrás ya había dado que hablar luego de mostrarse desnudo en varias oportunidades frente a otros participantes. Uno de esos momentos, que contenía imágenes explícitas, circuló rápidamente en redes sociales y generó un fuerte debate entre los seguidores del programa.

En aquel entonces, el exjugador actuó con total naturalidad, como si estuviera en la intimidad de un vestuario, sin tener en cuenta que las cámaras del programa transmiten las 24 horas. La escena provocó una ola de comentarios críticos por parte de los fanáticos del ciclo.

“Es un desubicado”, “Podría cubrirse”, “Impresentable” y “Un espanto total” fueron algunas de las reacciones que aparecieron en X, donde muchos usuarios cuestionaron su comportamiento dentro de la casa.

La polémica volvió a encenderse cuando se conoció un nuevo fragmento del vivo. En esa charla con sus compañeros, Sarmiento hizo referencia a los efectos que le generan unas pastillas quemadoras de grasa y lanzó una frase que rápidamente generó sorpresa.

"A mí lo que me pasa con esas pastillas quemadoras de grasas me dan ganas de pajea... De paje... lo hago, me encanta", comentó sin filtro delante del grupo. Luego sumó otra pregunta que descolocó a varios: "¿Ustedes cuando se paj... llegan al papel higiénico o la paran de pechito?".

Fue en ese preciso momento cuando la transmisión en vivo del reality se interrumpió de manera abrupta. La decisión de la producción volvió a abrir el debate entre los fanáticos de Gran Hermano, mientras Sarmiento sigue consolidándose como uno de los participantes más polémicos de la edición.