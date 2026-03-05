Una panelista de Gran Hermano 2026 piensa en abandonar el ciclo por un angustiante motivo

ana laura roman

Quiénes quedaron nominados en la placa planta de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estrenó este 4 de marzo una instancia inédita y temida dentro del reality: la llamada placa planta. Esta nueva dinámica alteró de raíz las tácticas de los participantes, ya que la consigna fue señalar a quienes consideraban que no "aportaban" nada al juego.

Con el conteo finalizado, los que quedaron en riesgo esta semana son: Juanicar (ya fulminado), Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino. Desde ahora, el público tiene la posibilidad de votar enviando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión.

El gran apuntado de la noche fue Eduardo, que acumuló 15 votos. Su nombre se repitió una y otra vez en el confesionario, reflejando que varios compañeros lo tienen en la mira como alguien que no arriesgaba en el juego y evitaba las confrontaciones con sus compañeros para, justamente, zafar de ser nominado.

En segundo lugar quedó Yipio, con 10 votos, consolidándose como otro de los jugadores más cuestionados de la jornada. Apenas detrás se ubicaron Cinzia y Tomy, ambos con 9 votos, en un empate que dejó claro que las alianzas empiezan a moverse y que nadie puede sentirse completamente seguro.

Más abajo, aunque igualmente dentro de la placa, se sumaron Martín, Nazareno, Titi y Zunino, cada uno con 4 votos. Si bien la diferencia con los más señalados es evidente, su presencia en esta etapa los obliga a repensar estrategias y fortalecer sus vínculos dentro de la casa.