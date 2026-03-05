Una panelista de Gran Hermano 2026 piensa en abandonar el ciclo por un angustiante motivo
Un integrante del panel de Gran Hermano Generación Dorada estaría pensando en abandonar el reality.
5 mar 2026, 14:09
En Bondi Live, Santiago Riva Roy sorprendió al revelar que una de las panelistas deGran Hermano Generación Dorada estaría pensando en dar un paso al costado. A menos de dos semanas del estreno, el periodista aseguró que Ana Laura Román no se siente cómoda con el equipo y que incluso ya lo habría manifestado a la producción.
“Ella dice que siente que no puede picantear y está analizando renunciar”, contó Riva Roy, quien además detalló que Román firmó contrato hasta el 24 de agosto, pero analiza bajarse antes porque no se está divirtiendo. Según el periodista, la tensión es evidente: “Ni se saludan con (Eliana) Guercio. No termina de sentirse cómoda y siente que le hablan encima cuando intenta opinar”.
Román se incorporó al panel en esta edición y comparte espacio con Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio,Gustavo Conti, Mariana Brey, Eugenia Ruiz y Tato Algorta.
Acto seguido, Fede Bongiorno dio su visión en el streaming y se mostró incrédulo: “Me sorprende. Para mí no se va a bajar. Puede estar enojada, pero de ahí a bajarse de un éxito como es Gran Hermano… No entiendo qué tanto malestar puede sentir si fueron dos días. Además, nadie tiene mucho lugar para hablar”.
Quiénes quedaron nominados en la placa planta de Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estrenó este 4 de marzo una instancia inédita y temida dentro del reality: la llamada placa planta. Esta nueva dinámica alteró de raíz las tácticas de los participantes, ya que la consigna fue señalar a quienes consideraban que no "aportaban" nada al juego.
Con el conteo finalizado, los que quedaron en riesgo esta semana son: Juanicar (ya fulminado), Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino. Desde ahora, el público tiene la posibilidad de votar enviando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión.
El gran apuntado de la noche fue Eduardo, que acumuló 15 votos. Su nombre se repitió una y otra vez en el confesionario, reflejando que varios compañeros lo tienen en la mira como alguien que no arriesgaba en el juego y evitaba las confrontaciones con sus compañeros para, justamente, zafar de ser nominado.
En segundo lugar quedó Yipio, con 10 votos, consolidándose como otro de los jugadores más cuestionados de la jornada. Apenas detrás se ubicaron Cinzia y Tomy, ambos con 9 votos, en un empate que dejó claro que las alianzas empiezan a moverse y que nadie puede sentirse completamente seguro.
Más abajo, aunque igualmente dentro de la placa, se sumaron Martín, Nazareno, Titi y Zunino, cada uno con 4 votos. Si bien la diferencia con los más señalados es evidente, su presencia en esta etapa los obliga a repensar estrategias y fortalecer sus vínculos dentro de la casa.