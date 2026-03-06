A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿SE CASAN?

Tini Stoessel habló del casamiento con Rodrigo De Paul y lanzó una frase fuerte: "Tenemos..."

Tini Stoessel estuvo en un programa de TV de Paraguay, hizo una videollamada con Rodrigo De Paul y dejó una frase sobre el futuro de la pareja que encendió los rumores de boda. El video del momento.

6 mar 2026, 00:30
Tini Stoessel habló del casamiento con Rodrigo De Paul y lanzó una frase fuerte: Tenemos...
Tini Stoessel habló del casamiento con Rodrigo De Paul y lanzó una frase fuerte: Tenemos...

Tini Stoessel habló del casamiento con Rodrigo De Paul y lanzó una frase fuerte: "Tenemos..."

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelve a estar en el centro de la escena luego de un comentario que hicieron al aire y que rápidamente despertó rumores de boda.

La cantante estuvo como invitada en un programa de televisión de Paraguay y, en medio de la entrevista, realizó una videollamada con su pareja.

Leé también

El terrible insulto del papá de Camila Homs contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

El terrible insulto del papá de Camila Homs contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Durante la charla, uno de los temas que surgió fue el posible casamiento entre ambos, luego de que los conductores notaran un detalle que no pasó desapercibido: un anillo que Tini llevaba en una de sus dedos.

En ese momento, la artista le comentó a su pareja: “Me preguntaron si nos casamos pero yo todavía no dije nada”, en referencia a la pregunta que le habían hecho los conductores del ciclo.

Lejos de esquivar el tema, ambos se tomaron la situación con humor. Entre risas, la cantante terminó reconociendo: “Tenemos ganas de casarnos, eso sí lo vamos a decir”.

Por su parte, De Paul también se sumó a la conversación y deslizó que hacia fin de año estará de vacaciones, algo que muchos interpretaron como un guiño a la posibilidad de una celebración en esa fecha.

Cabe recordar que, tiempo atrás, el periodista Gustavo Méndez había asegurado que el casamiento podría realizarse el sábado 19 de diciembre en DOC HARÁS, un reconocido lugar ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires.

Aunque la pareja todavía no confirmó oficialmente que dará el “sí”, las declaraciones en televisión y los rumores sobre una fecha concreta volvieron a instalar la posibilidad de una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo y el deporte.

Embed

Cómo fue el terrible insulto del papá de Camila Homs contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Días pasados, en medio de un vivo sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, apareció un comentario que descolocó a todos: Horacio, el papá de Camila Homs, irrumpió en la transmisión y dejó un mensaje que llamó la atención.

Todo ocurrió en Mitre Live, cuando Juan Etchegoyen analizaba el presente de la pareja. Mientras el conductor intentaba poner paños fríos y desactivar las versiones sobre un supuesto cortocircuito entre ellos, las reacciones comenzaron a multiplicarse en vivo, avivando todavía más la conversación.

Pero lo más fuerte estaba por venir. Resulta que el papá de Camila, quien recientemente fue mamá de Aitana junto a José Sosa, tomó su teléfono y lanzó un exabrupto que no pasó desapercibido: “Que la sigan chu…”, acompañado de emojis de risa.

foto-captura-mitre-live-D6HJ5KVU3BFYVBJYDTX35YZ63U

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Lo más visto