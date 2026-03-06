Tini Stoessel habló del casamiento con Rodrigo De Paul y lanzó una frase fuerte: "Tenemos..."

Lejos de esquivar el tema, ambos se tomaron la situación con humor. Entre risas, la cantante terminó reconociendo: “Tenemos ganas de casarnos, eso sí lo vamos a decir”.

Por su parte, De Paul también se sumó a la conversación y deslizó que hacia fin de año estará de vacaciones, algo que muchos interpretaron como un guiño a la posibilidad de una celebración en esa fecha.

Cabe recordar que, tiempo atrás, el periodista Gustavo Méndez había asegurado que el casamiento podría realizarse el sábado 19 de diciembre en DOC HARÁS, un reconocido lugar ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires.

Aunque la pareja todavía no confirmó oficialmente que dará el “sí”, las declaraciones en televisión y los rumores sobre una fecha concreta volvieron a instalar la posibilidad de una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo y el deporte.

Embed

Cómo fue el terrible insulto del papá de Camila Homs contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Días pasados, en medio de un vivo sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, apareció un comentario que descolocó a todos: Horacio, el papá de Camila Homs, irrumpió en la transmisión y dejó un mensaje que llamó la atención.

Todo ocurrió en Mitre Live, cuando Juan Etchegoyen analizaba el presente de la pareja. Mientras el conductor intentaba poner paños fríos y desactivar las versiones sobre un supuesto cortocircuito entre ellos, las reacciones comenzaron a multiplicarse en vivo, avivando todavía más la conversación.



Pero lo más fuerte estaba por venir. Resulta que el papá de Camila, quien recientemente fue mamá de Aitana junto a José Sosa, tomó su teléfono y lanzó un exabrupto que no pasó desapercibido: “Que la sigan chu…”, acompañado de emojis de risa.