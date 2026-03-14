Ian Lucas reveló por qué no pudo enamorarse de Evangelina Anderson y el escándalo es total

Durante la breve charla, el creador de contenido se refirió a la relación que mantuvo con Evangelina Anderson y sorprendió al explicar qué fue lo que, según él, impidió enamorarse de Evangelina y, por lo que tanto, que el vínculo avanzara hacia algo más profundo.

“Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, expresó con total franqueza. Además, aseguró que decidió tomar distancia total de la modelo, incluso en el ámbito virtual. Según explicó, dejó de seguirla en redes sociales porque prefiere no mantener ningún tipo de contacto.

“No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, disparó de manera contundente.

Sin embargo, lejos de cerrar definitivamente el capítulo, sus declaraciones terminaron generando el efecto contrario: reavivaron el escándalo y volvieron a poner bajo la lupa el comportamiento de ambos en esta historia que, a pesar del tiempo, sigue dando que hablar.

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Cómo fue el polémico festejo de Ian Lucas ante la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

A mediados de esta semana, Ian Lucas volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de publicar una sugestiva historia en sus redes sociales en la que celebró la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity (Telefe), durante la gala emitida el pasado 11 de marzo.

El gesto del influencer no pasó desapercibido, especialmente después del cruce mediático que surgió entre ambos por la versión diferente que cada uno sostiene sobre el vínculo que habrían tenido durante su paso por el reality culinario. En ese contexto, el youtuber optó por pronunciarse otra vez de manera pública y subió un video a sus redes prácticamente al mismo tiempo en que la modelo rompía en llanto tras quedar fuera de la competencia.

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En el registro que compartió en sus historias de Instagram, Ian Lucas expresó su entusiasmo por continuar en el certamen y destacó el esfuerzo que realizó para llegar hasta esa instancia. "Seguimos en carrera. No saben lo que trabajé y estudié. Tuve clases de cocina todos los días: volvía de grabar y tenía clases de cocina a la mañana y a la noche. Dejé la vida para estar ahí. Gracias a los que tiraron la mejor siempre", manifestó en el clip.

Por su parte, lo cierto es que Evangelina Anderson quedó eliminada junto a Cachete Sierra, a muy poco de alcanzar la final de MasterChef Celebrity. La despedida de ambos generó un momento cargado de emoción dentro del estudio: tanto los participantes como el jurado y los televidentes siguieron conmovidos la salida de los concursantes, que no pudieron contener las lágrimas en una gala que dejó un clima de profunda tristeza.