Ian Lucas tomó una tajante decisión tras el aniquilador descargo contra Evangelina Anderson
A pocas horas de su explosivo descargo en redes, desde Intrusos revelaron el paso que dio Ian Lucas dejando en claro que su enfrentamiento con Evangelina Anderson parece no tener freno.
6 mar 2026, 13:00
El conflicto entre Evangelina Anderson e Ian Lucas continúa escalando y en las últimas horas surgieron versiones que indicarían que el vínculo entre ambos habría quedado completamente roto. Tras el fuerte descargo que el influencer compartió en sus redes sociales, salió a la luz una decisión contundente que reforzaría la idea de que la relación ya no tendría posibilidad de recomponerse.
Según revelaron este viernes en Intrusos(América TV), Lucas habría tomado una medida drástica en el plano virtual respecto de la modelo. Según detalló Paula Varela, el joven no solo dejó de seguir a Anderson en sus redes sociales, sino que además habría optado por bloquearla, lo que marcaría un distanciamiento total luego del fuerte escándalo mediático que se generó entre ambos.
La panelista explicó que el conflicto terminó de estallar a partir de la última entrevista que brindó la modelo, donde volvió a desmentir públicamente el tipo de relación que mantenían.“La gota que rebalsó el vaso fue la última nota que ella dio, que cada vez que se aleja un poco ella sale a los medios a negarlo y, lo que él siente, a boludearlo”, expresó Varela, al describir el enojo que habría ido acumulando el influencer con el paso del tiempo.
Siempre de acuerdo a la información que trascendió en el programa, el vínculo entre Anderson y Lucas habría sido mucho más cercano de lo que ambos reconocían públicamente. En ese sentido, la periodista aportó detalles que darían cuenta de una relación mucho más intensa.“Tenían una relación casi de convivencia, dormían juntos casi todas las noches, hacían planes todo el tiempo juntos hasta que ella, en una nota, lo niega por primera vez. Ahí se pelean y no volvió a ser la misma relación”, relató.
Por su parte, Natalie Weber aportó otro dato que ayudaría a entender la dinámica que habrían mantenido puertas adentro. Según explicó la panelista, entre ambos existía un acuerdo previo respecto a cómo manejar públicamente el vínculo.
“Lo que me dicen es que entre ellos había un pacto: él sabía que ella no lo iba a blanquear en lo inmediato, pero el trato era que no iban a chicanear ni que ella lo iba a ningunear”, reveló Weber, al referirse a la supuesta condición que habrían establecido desde el comienzo.
A partir de este nuevo gesto en redes sociales, todo indicaría que Ian Lucas decidió dar por terminado definitivamente el capítulo con Evangelina Anderson. Sin embargo, la historia continúa generando repercusiones en el ambiente del espectáculo y alimenta un escándalo que, lejos de calmarse, sigue sumando nuevos episodios y versiones cruzadas.
Cómo reaccionó Evangelina Anderson tras el explosivo descargo de Ian Lucas
El nombre de Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que decidiera romper el silencio y lanzar un duro mensaje contra Evangelina Anderson, quien en distintas oportunidades negó haber tenido un romance con él. Molesto por esa postura, el influencer utilizó sus redes sociales el jueves por la tarde para expresar su enojo y dejar en claro su versión de la historia.
A través de su cuenta de Instagram, Lucas compartió un descargo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”, escribió con evidente indignación, dejando entrever que lo que vivieron, según él, fue genuino y no una simple estrategia mediática.
Tras la publicación, comenzaron a circular imágenes que sumarían elementos a la versión del influencer. Entre ellas, fotos en las que se lo ve junto a Evangelina Anderson besándose durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). Esas escenas también fueron mostradas en SQP (América TV), donde repasaron distintos momentos en los que ambos coincidieron públicamente.
La difusión de esas postales reavivó el debate en redes sociales y volvió a instalar la duda sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre la modelo y el influencer. Para muchos usuarios, esas imágenes podrían respaldar el planteo de Lucas, quien sostiene que entre ellos existió algo más que una amistad.
En medio del revuelo, todas las miradas se dirigieron hacia Evangelina Anderson para conocer su reacción frente al fuerte descargo. Sin embargo, la modelo eligió mantenerse al margen del escándalo y evitar cualquier respuesta pública.
Lejos de referirse al tema, continuó con su actividad habitual en Instagram. Horas después del mensaje de Ian Lucas, compartió en sus historias algunas fotos de una salida gastronómica. En las imágenes se la ve sonriente, sentada frente a distintos platos y levantando una copa de vino, sin hacer alusión al conflicto que se instaló en redes.
Según trascendió, el enojo del influencer se habría desatado después de la participación de Evangelina Anderson en el programa de Vero Lozano, donde volvió a negar cualquier tipo de relación con él. Incluso reaccionó con humor cuando Juariu mencionó que Lucas había dejado de seguirla en redes sociales, un momento que habría sido el detonante para su explosivo descargo.