Ian Lucas tomó una tajante decisión tras el aniquilador descargo contra Evangelina Anderson

Por su parte, Natalie Weber aportó otro dato que ayudaría a entender la dinámica que habrían mantenido puertas adentro. Según explicó la panelista, entre ambos existía un acuerdo previo respecto a cómo manejar públicamente el vínculo.

“Lo que me dicen es que entre ellos había un pacto: él sabía que ella no lo iba a blanquear en lo inmediato, pero el trato era que no iban a chicanear ni que ella lo iba a ningunear”, reveló Weber, al referirse a la supuesta condición que habrían establecido desde el comienzo.

A partir de este nuevo gesto en redes sociales, todo indicaría que Ian Lucas decidió dar por terminado definitivamente el capítulo con Evangelina Anderson. Sin embargo, la historia continúa generando repercusiones en el ambiente del espectáculo y alimenta un escándalo que, lejos de calmarse, sigue sumando nuevos episodios y versiones cruzadas.

Ian Lucas bloqueó a Evangelina Anderson - captura Intrusos

Cómo reaccionó Evangelina Anderson tras el explosivo descargo de Ian Lucas

El nombre de Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que decidiera romper el silencio y lanzar un duro mensaje contra Evangelina Anderson, quien en distintas oportunidades negó haber tenido un romance con él. Molesto por esa postura, el influencer utilizó sus redes sociales el jueves por la tarde para expresar su enojo y dejar en claro su versión de la historia.

A través de su cuenta de Instagram, Lucas compartió un descargo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”, escribió con evidente indignación, dejando entrever que lo que vivieron, según él, fue genuino y no una simple estrategia mediática.

Tras la publicación, comenzaron a circular imágenes que sumarían elementos a la versión del influencer. Entre ellas, fotos en las que se lo ve junto a Evangelina Anderson besándose durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). Esas escenas también fueron mostradas en SQP (América TV), donde repasaron distintos momentos en los que ambos coincidieron públicamente.

La foto de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos

La difusión de esas postales reavivó el debate en redes sociales y volvió a instalar la duda sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre la modelo y el influencer. Para muchos usuarios, esas imágenes podrían respaldar el planteo de Lucas, quien sostiene que entre ellos existió algo más que una amistad.

En medio del revuelo, todas las miradas se dirigieron hacia Evangelina Anderson para conocer su reacción frente al fuerte descargo. Sin embargo, la modelo eligió mantenerse al margen del escándalo y evitar cualquier respuesta pública.

IG Evangelina Anderson reacción 2

Lejos de referirse al tema, continuó con su actividad habitual en Instagram. Horas después del mensaje de Ian Lucas, compartió en sus historias algunas fotos de una salida gastronómica. En las imágenes se la ve sonriente, sentada frente a distintos platos y levantando una copa de vino, sin hacer alusión al conflicto que se instaló en redes.

Según trascendió, el enojo del influencer se habría desatado después de la participación de Evangelina Anderson en el programa de Vero Lozano, donde volvió a negar cualquier tipo de relación con él. Incluso reaccionó con humor cuando Juariu mencionó que Lucas había dejado de seguirla en redes sociales, un momento que habría sido el detonante para su explosivo descargo.