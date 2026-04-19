El emocionante video de Catherine Fulop por el cumpleaños de Oriana Sabatini: "Valentía y libertad"

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Y siguió movilizada hablándole a su hija mayor: "Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia, y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso, y además, le regalás al mundo tu primera novela… tu voz".

"Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo. Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa", continuó.

"Hoy no solo celebramos tu nacimiento… Celebramos todo lo que estás creando. Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas!", cerró Catherine Fulop su posteo a flor de piel junto a un video con distintas imágenes de Oriana Sabatini.

Y en otra historia con una foto inédita de Oriana Sabatini de pequeña agregó: "Hoy cumple mi bebita siempre con su cara de enojona! Qué orgullosa estoy de tí mi amor! Que se cumplan tus sueños".

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La drástica decisión que tomó Catherine Fulop tras el nacimientod de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Catherine Fulop comentó en un video la particular situación que pasó tras compartir en redes imágenes desde Italia por el nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La actriz venezolana contó con asombro que debió bajar un video que subió a su cuenta de TikTok ya que muchos usuarios empezaron a analizar la imagen en detalle y tratar de descubrir el lugar exacto dónde viven el futbolista de la Roma y la cantante en Italia.

“Mire mi gente bella lo voy a decir en un plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos", indicó la venezolana con total sinceridad ante la maniobra virtual que detectó de muchos de sus seguidores.

Y más adelante detalló de manera puntual: "Tuve que bajar uno de TikTok que estaba como medio viralizado”, contó Catherine Fulop, dejando en claro que optó por quitar ese material para preservar la intimidad de Oriana y Dybala.