Mirtha Legrand no hará su programa por problemas de salud: qué le pasó y quién la reemplazará

Ese mismo día, además, habrá un invitado que promete generar repercusiones: Ricardo Biasotti, ex de Andrea del Boca, estará presente en la mesa, lo que anticipa un programa cargado de interés mediático.

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Cuál fue la pícara pregunta de Mirtha Legrand a Nico Vázquez en plena función de Rocky

Con 99 años, Mirtha Legrand sigue demostrando que su energía y curiosidad están intactas. Además de grabar cada semana su histórico programa de los sábados en El Trece, la diva no se pierde ningún evento cultural que la convoque.

Este viernes, la “Chiqui” disfrutó de una velada especial en el teatro Lola Membrives, donde se presenta Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. El actor encarna al mítico boxeador de la saga creada por Sylvester Stallone y se llevó todos los aplausos.

Fiel a su estilo, Mirtha llegó acompañada por su círculo íntimo y bajo un discreto operativo de seguridad. Aun así, se detuvo a saludar con simpatía a quienes la reconocieron desde que bajó del auto hasta ocupar su lugar en la platea.

Tras la función, Vázquez se acercó para agradecerle la visita y allí se produjo un momento inolvidable. La conductora tomó el micrófono y, entre risas del público, lanzó: “¿Vos tenés este cuerpo?”. La pregunta desató carcajadas mientras ella insistía en saber si el físico del actor era reciente o ya lo tenía antes.

Luego, la diva lo elogió con entusiasmo: “En mi larga vida, jamás he visto un espectáculo como éste. Estás fantástico vos y todo tu elenco”. También destacó los premios ACE que recibió la obra: “Acaban de recibir todos los premios... Los mataste a todos querido”.

Vázquez, emocionado, cerró la noche regalándole un ramo de rosas rojas, en un gesto que selló una velada única.