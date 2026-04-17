Mirtha Legrand no hará su programa por problemas de salud: qué le pasó y quién la reemplazará

Mirtha Legrand no estará al aire este fin de semana con su clásico programa de los sábados en El Trece. La noticia se conoció en Intrusos (América TV), donde explicaron que la diva atraviesa un cuadro de salud que le impide grabar.
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En Intrusos informaron que Mirtha Legrand no podrá grabar su programa por un problema de salud. Todos los detalles.
Mirtha Legrand no estará al aire este fin de semana con su clásico programa de los sábados en El Trece. La noticia se conoció en Intrusos (América TV), donde explicaron que la diva atraviesa un cuadro de salud que le impide grabar.
“Viste que Mirtha no falta nunca. Tiene un resfrío fuerte”, comentó Adrián Pallares, destacando lo inusual de su ausencia. Dani Ambrosino agregó que el malestar habría comenzado tras asistir a una obra de teatro: “Me comentaron que tiene un resfrío y que se lo agarró, precisamente, cuando fue a ver una de las últimas obras de teatro, que la refrigeración estaba muy fuerte”.
Según detallaron, el médico le recomendó no exponerse nuevamente al aire acondicionado para evitar complicaciones. Por ese motivo, la decisión fue que la conductora se tome un descanso y no encabece la mesa este sábado.
La continuidad del ciclo está garantizada: Paula Varela confirmó que será Juana Viale quien ocupará el lugar de su abuela y conducirá la cena.
Ese mismo día, además, habrá un invitado que promete generar repercusiones: Ricardo Biasotti, ex de Andrea del Boca, estará presente en la mesa, lo que anticipa un programa cargado de interés mediático.
Con 99 años, Mirtha Legrand sigue demostrando que su energía y curiosidad están intactas. Además de grabar cada semana su histórico programa de los sábados en El Trece, la diva no se pierde ningún evento cultural que la convoque.
Este viernes, la “Chiqui” disfrutó de una velada especial en el teatro Lola Membrives, donde se presenta Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. El actor encarna al mítico boxeador de la saga creada por Sylvester Stallone y se llevó todos los aplausos.
Fiel a su estilo, Mirtha llegó acompañada por su círculo íntimo y bajo un discreto operativo de seguridad. Aun así, se detuvo a saludar con simpatía a quienes la reconocieron desde que bajó del auto hasta ocupar su lugar en la platea.
Tras la función, Vázquez se acercó para agradecerle la visita y allí se produjo un momento inolvidable. La conductora tomó el micrófono y, entre risas del público, lanzó: “¿Vos tenés este cuerpo?”. La pregunta desató carcajadas mientras ella insistía en saber si el físico del actor era reciente o ya lo tenía antes.
Luego, la diva lo elogió con entusiasmo: “En mi larga vida, jamás he visto un espectáculo como éste. Estás fantástico vos y todo tu elenco”. También destacó los premios ACE que recibió la obra: “Acaban de recibir todos los premios... Los mataste a todos querido”.
Vázquez, emocionado, cerró la noche regalándole un ramo de rosas rojas, en un gesto que selló una velada única.