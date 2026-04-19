Las fotos juntos y contundentes mensajes de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: "Con vos..."

La separación de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, tras 15 años juntos y tres hijas en común, ocurrió a principios de 2025 y se hizo pública en medio de un gran escándalo.
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La modelo Ivana Figueiras y Darío Cvitanich consolidan la relación tras el ruido mediático por la separación del ex futbolita de Chechu Bonelli.
La separación de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, tras 15 años juntos y tres hijas en común, ocurrió a principios de 2025 y se hizo pública en medio de un gran escándalo.
Inicialmente se describió como en buenos términos, con respeto mutuo, pero la polémica creció de repente cuando a los meses de confirmar la ruptura se conoció el romance del ex futbolita con Ivana Figueiras.
El vínculo con Figueiras se oficializó tiempo después con fotos románticas y viajes y ambos lograron sostener el vínculo y consolidarlo con el correr del tiempo acompañándose mutuamente.
Después de pasar por una pequeña crisis tras el ruido mediático que generó el vínculo, la modelo y el ex futbolista pasan hoy por un gran momento como pareja.
Este fin de semana, la pareja se mostró súper romántica desde las redes sociales compartiendo fotos juntos desde sus perfiles, donde se los ve vestidos muy elegantes a punto de disfrutar de una salida especial.
"My date (mi cita)", expresó Ivana Figueiras en su perfil de Instagram junto al emoji de una bomba y un corazón color negro. Mientras que Darío Cvitanich subió otra postal con su pareja y la significativa frase: "Con vos, siempre....", lanzó totalmente enamorado.
En el verano, la pareja disfrutó de su primera salida pública ante la prensa al ver la obra El divorcio del año en el Multiteatro tras vacacionar unos días en las playas de Punta del Este.
Ivana Figueiras se refirió a los picantes comentarios que detectó en las redes por contratar a la China Suárez para una campaña de su marca de lencería.
En diálogo con el programa A la Tarde (América Tv), la modelo y empresaria bancó su decisión de contar otra vez con la figura de la novia de Mauro Icardi para promocionar su marca.
“Sabía que iba a traer polémica, obviamente. Pero imaginate que hace tres años que la puse, las fotos salieron increíbles, vendimos un montón", reconoció Ivana Figueiras .
"¿Por qué no lo voy a volver a hacer tres años después? Sería como encasillarla en un lugar en donde me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas”, agregó.
“Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, continuó firme la novia del ex futbolista Darío Cvitanich.
Y en esa línea comentó su sorpresa ante el nivel de agresidad de algunas mujeres en los mensajes: “Lo que a mí me sorprende la cantidad de odio, esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen. Hasta fotos de donde hay menores, viste cuando decís ya es un nivel... Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad”, cerró la modelo indignada.