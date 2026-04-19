Las fotos juntos y contundentes mensajes de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: "Con vos..."

Este fin de semana, la pareja se mostró súper romántica desde las redes sociales compartiendo fotos juntos desde sus perfiles, donde se los ve vestidos muy elegantes a punto de disfrutar de una salida especial.

"My date (mi cita)", expresó Ivana Figueiras en su perfil de Instagram junto al emoji de una bomba y un corazón color negro. Mientras que Darío Cvitanich subió otra postal con su pareja y la significativa frase: "Con vos, siempre....", lanzó totalmente enamorado.

En el verano, la pareja disfrutó de su primera salida pública ante la prensa al ver la obra El divorcio del año en el Multiteatro tras vacacionar unos días en las playas de Punta del Este.

dario cvitanich foto y mensaje con ivana figueiras 3

Ivana Figueiras se plantó a las duras críticas por trabajar con la China Suárez

Ivana Figueiras se refirió a los picantes comentarios que detectó en las redes por contratar a la China Suárez para una campaña de su marca de lencería.

En diálogo con el programa A la Tarde (América Tv), la modelo y empresaria bancó su decisión de contar otra vez con la figura de la novia de Mauro Icardi para promocionar su marca.

“Sabía que iba a traer polémica, obviamente. Pero imaginate que hace tres años que la puse, las fotos salieron increíbles, vendimos un montón", reconoció Ivana Figueiras .

"¿Por qué no lo voy a volver a hacer tres años después? Sería como encasillarla en un lugar en donde me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas”, agregó.

“Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, continuó firme la novia del ex futbolista Darío Cvitanich.

Y en esa línea comentó su sorpresa ante el nivel de agresidad de algunas mujeres en los mensajes: “Lo que a mí me sorprende la cantidad de odio, esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen. Hasta fotos de donde hay menores, viste cuando decís ya es un nivel... Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad”, cerró la modelo indignada.