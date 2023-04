Iliana Calabró confirmó su romance con un empresario y dio detalles de cómo nació el amor: "Empezó hace poquito"

Según revelaron los conductores del programa que se emite por El Trece, Iliana está muy enamorada y no encuentra defectos en su nueva pareja. Además, contaron que el romance se habría iniciado antes de Navidad, cuando Luis comenzó a enviarle flores a la actriz para conquistarla. El joyero del empresario habría sido el celestino en presentar a la pareja.

“Está de novia, volvió a encontrar el amor, se están conociendo con el señor, y quien va viento en popa… nada más y nada menos que… ¡Iliana Calabró, y esto es una bomba!”, dijo el periodista.

Iliana Calabró sobre su nuevo romance: "Estoy muy feliz"

Lo cierto es que este domingo, Iliana Calabró asistió al espectáculo que presentó José María Muscari por única vez, Family Club, y dialogó en exclusivo con PrimiciasYa. Fue ahí donde la actriz confirmó la feliz noticia y aclaró algunos detalles de este nuevo romance.

"Estoy muy bien y muy contenta. Nos acompañamos, nos cuidamos y estoy muy feliz", comenzó diciendo Iliana. "La relación no comenzó hace cuatro meses como se dijo, sí me mandó unas flores cuando estaba haciendo Sex en Carlos Paz, pero no lo conocía", añadió.

"Él me quería chatear, pero yo soy a la antigua. Con un amigo en común, Jorge, fuimos a comer con él y con la señora, nos conocimos y desde ese día nos vemos cada día", detalló.

"El amor empezó hace poquito, hace dos semanitas. Es nuevito. La relación está iniciando, en la mejor etapa. Y de todas las historias anteriores yo me quedo con las cosas lindas, lo otro va a la papalera", cerró Iliana Calabró.