El polémico comentario del Turco García a Andrea del Boca en Gran Hermano que desató un escándalo en redes

Entre las reacciones más destacadas, se pudieron leer comentarios como: "¿¿¿Lo pidió Andrea??? El tipo lo dijo. Que muestren que fue así", "La cara de 'No me quemeeees'", "Me parece que Andrea tendrá el fenómeno Chiara, que al ser una figura vista como acomodada, a la producción no le convendrá y la sacarán mínimo en un mes", y también "El Turco tirando factos".

Cómo fue la visita del Turco García a Gran Hermano y qué le dijo Mariela

La gala de este martes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los momentos más comentados de la noche. El Turco García ingresó a la casa más famosa del país para participar del Congelados y protagonizó una visita que no pasó inadvertida, especialmente por su reencuentro con Mariela, tras el reciente beso entre ella y Emanuel.

Durante su paso por la casa, el exfutbolista fue saludando a varios de los jugadores. A Cinzia la felicitó por su próxima boda, mientras que con Andrea del Boca tuvo un intercambio cálido. También conversó con Charlotte Caniggia, mencionando a su padre, y abrazó a Zilli. Con Hanssen y Cola se mostró simpático y elogioso, aunque, como era de esperar, evitó dirigirle la palabra a Emanuel.

El momento más esperado llegó cuando se acercó a Mariela. “Hola, Mari. Cómo andás. No te muevas, por favor. No quiero que te vayas. Estoy muy contento de lo que estás haciendo acá. Sé que estás jugando, sé que sos una madre espectacular, tus amigas te aman. Sé lo que sos como persona. Seguí jugando, te quiero un montón”, le dijo el Turco con tono distante.

Más allá del mensaje de aliento, también intentó transmitirle calma frente a la exposición del reality: “No te hagas problema, seguí así, divertite, cuidate”.

En otro momento volvió a acercarse y le expresó: “No te olvides de la persona que sos. Sos una persona derecha, sos una persona que me ayuda un montón. Si no fuera por vos sabés que estaría muerto, por el tema de adicción”.

Y, con evidente molestia, le marcó límites respecto a su vínculo con Emanuel: “Sabés que lo del baile... sé que siempre estuviste al límite, manejalo”.