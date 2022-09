Inédito: Ricardo Montaner denunció a una psicóloga que lo criticó en Twitter

También realizó un análisis minucioso a las fotos de la boda de Stefi Roitman con Ricky Montaner, y cuestionó ciertas costumbres. Ricardo le respondió y fue muy duro.

"Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una pareja... luego de todo eso, me vuelves a analizar...", le había dicho en aquel entonces, muy duro, el suegro de Camilo.

Ricardo Montaner muy fuerte contra una usuaria de Twitter que opinó sobre su relación con Lali Espósito

El cantante Ricardo Montaner suele tener cada tanto algún exabrupto en las redes sociales, y le responde a los usuarios de Twitter cuando algo no le parece correcto. Esta vez, el artista apuntó contra los "odiadores gratuitos" de la red social, luego de que una usuaria afirme que Lali Espósito "no se banca más a los Montaner"

Según una seguidora de La Voz Argentina 2022 (Telefe), Lali no estaría del todo cómoda con Ricardo, y publicó junto a una foto de la cantante la frase "Amo que Lali no disimule que no se banca más a los Montaner".

tuit montaner.jpg

Al leer el mensaje, Ricardo salió al cruce, y apuntó contra la seguidora: "Querida, Lali es mi familia, tonta. Nos ama y la amamos", le contestó Ricardo, contundente.

"Amo a los que aman y tiran buena onda, pero más amo a los odiadores gratuitos que invierten su tiempo en intentar que los vean, que los noten, que los descubran. Nunca el odio va a prevalecer por más que insistan", reflexionó.