Interna familia feroz: la medida judicial que Wanda Nara le impuso a su padre, Andrés

Embed

"Acaba de salir esta medida cautelar que, por medio de la ENACOM, el ente nacional de comunicaciones, obliga a Andrés Nara y Alicia Barbasola a no emitir palabra alguna, a no referirse a Wanda, mucho menos de su salud", anunció Diego Esteves.

El periodista indicó que la acción fue interpuesta por la mediática para proteger a sus hijos. "Según dice el documento es para preservar los derechos de los hijos de Wanda", remarcó.

Al finalizar, Diego Esteves indicó que el vínculo entre Wanda y Andrés se desgastó y no hay vuelta atrás. "Me aclaran que Wanda hace mucho tiempo no habla con su padre, desde la Navidad, que hubo un quiebre, un problema", concluyó.

La jugada promesa que Wanda Nara le hizo a Kennys Palacios por su participación en el Bailando 2023

Kennys Palacios es uno de los famosos que integran la larga nómina del Bailando 2023 que en unos días tendrá su estreno por la pantalla de América Tv de la mano de Marcelo Tinelli.

En diálogo exclusivo con PrimicasYa en el evento oficial de presentación del programa, el asistente e íntimo amigo de Wanda Nara reveló la promesa que le hizo la conductora si él llega hasta las últimas instancias del certamen.

"Lo vivo con muchos nervios y miedo, siempre estuve del lado de atrás y hoy me toca del lado de adelante y ver hasta dónde puedo jugar y hasta dónde no", indicó Kennys sobre este nuevo desafío televisivo.

Embed

Y apuntó: "Vamos a ver si le gusta al jurado o no. Acepto todo, del cero al diez, siempre y cuando sea con respeto. No soy bailarín y no puedo opinar".

"Wanda me dijo que disfrute y está muy pendiente de todo el look, me lo ayudó a elegir. Me dijo que disfrute, que sea yo y que disfrute", reveló Palacios sobre lo que le dijo su gran amiga.

Y comentó sobre el presente de la esposa de Mauro Icardi: "Ella está feliz y tranquila, me prometió que si llego a diciembre viene a verme y estará acá conmigo".