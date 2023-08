La inesperada respuesta de Zaira Nara ante el saludo de cumpleaños de Wanda

Sin dudas fue un saludo que la modelo no podía dejar pasar, y por supuesto lo replicó y contestó en sus historias de Instagram. Sin embargo, su repuesta llamó la atención de muchos. "Me hiciste reír. Te amo", expresó Zaira.

Respuesta de Zaira Nara a Wanda

Por su parte, Nora también le escribió un sentido mensaje en el que aseguró: "Feliz cumple a esta bebita hermosa que así será siempre para mi. Hoy una gran y poderosa mujer! Te amo tanto nena".

En este caso, Zaira también se limitó a dar una respuesta en pocas palaras y al compartir el posteo afirmó: "Mamita linda de mi corazón. Te amo".

Respuesta de Zaira al saludo de Nora

Zaira Nara habló por primera vez sobre los rumores de romance con Pocho Lavezzi: "Hace un montón"

Pasó casi un año desde que Zaira Nara se separó del empresario Jakob Von Plessen y, aunque en el medio tuvo un affaire con el polista Facundo Pieres, recién ahora la vinculan con otro candidato: el futbolista Ezequiel 'Pocho' Lavezzi.

Este jueves, en Intrusos (América TV), la modelo rompió el silencio y se refirió al supuesto romance con el deportista. “Es de mi grupo de amigos. Lo conozco hace un montón”, reveló.

Pampita, quien también estaba participando de la nota, lanzó divertida: “A mí me gusta para ella, sí”. Zaira, entonces, no se quedó atrás y le respondió a la modelo: “El filtro es nulo". “Estoy en un momento en el que me está costando abrirme a conocer gente”, reconoció.

Acto seguido, el cronista le preguntó a Pampita: “¿No hay un candidato para presentarle a Zaira?”. Pampita le contestó: “Hay demasiados. Me parece que va a elegir ella. Me explota el teléfono”.

Hacia el final, la hermana de Wanda Nara volvió a marcar su punto y aseguró que "es un momento para estar sola. Con (Pampita) ya hemos hablado de esto, de verdad”.