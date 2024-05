Internaron a un participante de Cuestión de Peso a días del debut: "Fue doloroso"

Y agregó: “Con pacientes como Ernesto, con este sobrepeso, lamentablemente el sistema de salud nuestro, el argentino y de muchos lugares, no está armado para estos pesos y lo hacen con todo el amor del mundo. Pero realmente, la indicación de curación en pacientes como él es mucho más seguida y tiene que ser hecho por profesionales”.

Sobre el cuadro del paciente, sumó: “Ernesto está completamente estable, esta internación es preventiva, como te dije antes, bueno, las curaciones de hoy fueron bastante fuertes, se lo curó realmente, y el impacto inicial, obviamente, de una persona que se tiene que internar sin elección fue bastante duro”.

Luego, el participante del reality contó cómo se encuentra: “Me siento bien, estaba muy asustado con el tema de las curaciones, porque yo comenté que cuando me hacían las curaciones me dolía mucho, y sinceramente, estaba muy asustado, pero acá me atendieron diferente. Fue doloroso, pero rápido, y me pusieron unas cremas que en otros lugares no lo hacían. Y ahora estoy más tranquilo y con el apoyo de los profesionales”.

Por último, concluyó: “Tengo un poco de dolencia por el tema de la limpieza, pero me dijeron que es normal y con los medicamentos va a ir sanando”.

La actitud de Thiago Medina cuando su hermana Camila le contó su ingreso a Cuestión de Peso

Hace algo más de un año, Camila Deniz se hizo popular cuando iba a alentar a su hermano Thiago Medina a la tribuna de Gran Hermano 2022 (Telefe). Con el tiempo, la joven se hizo influencer y ahora sorprendió con su ingreso en la nueva temporada de Cuestión de Peso (El Trece), en busca de una mejor calidad de vida.

Entrevistada por Socios del espectáculo, Camila confió qué fue lo que la llevó a anotarse en el programa que este año conduce Mario Massaccesi.

Camila Deniz ingreso a Cuestión de Peso - Captura Socios del Espectáculo.jpg

“Tomé la decisión porque un chico en un boliche me dijo ‘Barney’, agarré mis cosas, me fui y decidí cambiar. Necesito un cambio en mi vida y siento que tiene que ser ahora o nunca”, confesó la cuñada de Pestañela, y aseguró: “Quiero mejorar mi salud y mejorar mi calidad de vida”.

En tanto, consultada sobre cuál fue la reacción de su hermano Thiago al enterarse de su desembarco en la televisión, Camila reveló que fue una de las primeras personas en enterarse. “Obvio que primero lo charlé con ellos. Él no lo podía creer. Después le contó a Dani (Celis). El apoyo de ellos está y es una constante”, concluyó feliz.