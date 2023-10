El increíble cambio de Luisito de Cuestión de peso: cuántos kilos bajó en un año y cuál es su máximo sueño

En una emotiva entrevista, Luisito contó cómo cambió sus hábitos de vida y logró perder 90 kilos en un año y medio para poder llegar al peso y someterse a una cirugía bariátrica que le mejorará su calidad de vida.

El ex participante del programa del Trece tiene un puesto de café en el Parque Centenario porteño donde ofrece productos elaborados por él mismo y prepara viandas para los clientes.

"Al principio me dio vergüenza, pero luego me solté. La gente es maravillosa, y creo que hago cosas deliciosas. Todo lo hago con pasión", indicaba Luisito sobre su trabajo.

Y en cuanto a su transformación física comentó cómo lo vive: "Fue un proceso gradual. No se trata de hacer ejercicio durante horas en un día y luego abandonar. Comencé poco a poco, de menos a más. Fue un desafío, no fue fácil. No existen soluciones mágicas".

"Creo que la clave fue organizarme en todos los aspectos de mi vida. Reemplacé malos hábitos por buenos y comencé a confiar más en mí mismo. Me convencí de que puedo hacerlo", remarcó con energía.

Y cerró con el sueño que tiene de cara al futuro: "Después de la cirugía, me gustaría tener un trabajo estable y vivir de lo que amo, que es la cocina. Por ahora, prefiero disfrutar el momento presente".

El cambio de vida de un ex Cuestión de Peso: de 160 kilos a ser personal trainer

Durante el último tiempo se conocieron distintas historias de ex participantes del programa Cuestión de peso, El Trece, tal es el caso, por ejemplo, de Pablo Bragale, quien hace unos meses hizo un desesperado pedido de ayuda por su salud tras participar del reality.

Lo cierto es que ahora se conoció la historia de Alejandro Gerez, con un final completamente distinto, quien había decidido entrar al programa en 2012 con un peso de 160 kilos.

El joven había logrado, con sacrificio y las indicaciones que recibía en la clínica del Dr. Cormillot, bajar varios kilos. Sin embargo, fuera del programa volvió a desestabilizar la dieta y subió otros 30.

Sin embargo, desde 2014, Gerez decidió recuperar su figura, comenzó a hacer ejercicios de manera diaria y estudió el curso de personal trainer para motivar a otras personas a una vida saludable.

En su cuenta de Instagram, el ex CDP muestra con orgullo su nueva figura con un increíble cambio y muestra los tipos de entrenamiento que ofrece.

Además, hace poco el ex concursante del reality mostró la imagen de cómo quedó tras la cirugía reconstructiva en su pecho y abdomen a la que decidió someterse para poder verse como desea.