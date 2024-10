Isabel Macedo relató la impactante experiencia paranormal de su hija con su padre fallecido.

"En ese momento, sólo me salió explicarle: ‘Seguramente debe estar fascinado de que vos y yo estemos juntas. Y no quiere perder la oportunidad de conocerte. De saber cuáles son los colores que más te gustan y esas cosas que te hacen feliz”, señaló la actriz.

En diálogo con Socios del espectáculo, Macedo se refirió a la historia que narró en dicho portal. "Es algo súper lindo y yo creo muchísimo en eso", señaló.

"Yo leí muchísimo también sobre ese tema y me enteré que, a los tres años, es una edad en la que ellos pueden ver muchas más cosas que nosotros. Por eso estaba atenta Belita a lo que pasó y lo pudo respetar de esa manera", agregó.

Por último, la actriz mencionó que fue una experiencia que la dejó sin palabras. "Fue súper movilizante para mí porque me hablaba de la persona que más amé en mi vida", advirtió.

La dura opinión de Isabel Macedo sobre la separación de Pampita y Moritán: "Me parece..."

Isabel Macedo habló con Intrusos (América) sobre el éxito de la serie Margarita y en medio de sus reflexiones sobre su presente personal, siendo mujer de un político, fue consultada sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán.

Lo cierto es que la modelo y la actriz además tiene un intenso pasado, ya que años atrás protagonizaron una escandalosa pelea que terminó con agresiones físicas en un boliche de la noche porteña.

Bajo ese contexto, el cronista indagó: “¿Te molesta que te pregunten por Pampita?”. Fue ahí donde Isabel aseguró que no tenía ningún problema en hablar de ella y acto seguido respondió acerca de la polémica con Moritán.

“No, no me molesta. Para nada. Ella me parece un amor y de todo lo que pase no quiero opinar nada porque me parece re doloroso”, declaró la mujer de Juan Manuel Urtubey.

Cabe destacar, que luego de ver la nota la panelista Laura Ubfal reveló que Isabel Macedo es íntima amiga de Milagros Brito, ex pareja y madre de los hijos de Roberto García Moritán.