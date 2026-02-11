Iván de Pineda desembarca en OLGA con “Desafío Atenea”: cómo participar y cuál será el impactante premio

El primer premio será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros premios importantes que reconocerán el conocimiento de los participantes.

Iván de Pineda - desafío atenea

“Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”, expresó Iván de Pineda.

La convocatoria ya está abierta y la inscripción se realiza a través del sitio oficial de desafioatenea y también desde el Instagram @desafio.atenea, donde se encontrará el link directo para anotarse.

Desafío Atenea 2026 se presenta como una de las grandes apuestas del año en entretenimiento inteligente, combinando cultura, conocimiento y espectáculo con una figura central que aporta prestigio y cercanía como Iván de Pineda.