Iván de Pineda desembarca en OLGA con "Desafío Atenea": cómo participar y cuál será el impactante premio
Con Iván de Pineda al frente, llega un nuevo desafío al mundo del stream que mezcla saber, estrategia y decisiones al instante, en una apuesta que promete combinar cultura general con puro show.
11 feb 2026, 08:00
Iván de Pineda desembarca en OLGA con “Desafío Atenea”: cómo participar y cuál será el impactante premio
OLGA y la productora Kocawa anuncian el lanzamiento de Desafío Atenea, una competencia nacional de estudiantes universitarios, conducida porIván de Pineda, que pone a prueba el conocimiento, la inteligencia y la creatividad en un formato de espectáculo.
Desafío Atenea convoca a estudiantes de universidades de todo el país a participar de una experiencia donde el saber sale del aula y se convierte en juego, emoción y adrenalina, pensada para una audiencia joven y nativa digital.
Embed
Cómo será y en qué consistirá el nuevo desafío que tendrá a Iván de Pineda al frente
La competencia que tendrá a Iván de Pineda la conducción se presenta como un espectáculo en vivo y se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y será emitida posteriormente en OLGA.
El desafío reunirá a 150 estudiantes divididos en 50 equipos de tres universitarios cada uno, conformados por compañeros de la misma universidad, aunque no necesariamente de la misma carrera. Los participantes competirán en pruebas de cultura general hasta llegar a la definición final. El objetivo: encontrar al mejor equipo de estudiantes universitarios del país.
El primer premio será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros premios importantes que reconocerán el conocimiento de los participantes.
“Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”, expresó Iván de Pineda.
La convocatoria ya está abierta y la inscripción se realiza a través del sitio oficial de desafioatenea y también desde el Instagram @desafio.atenea, donde se encontrará el link directo para anotarse.
Desafío Atenea 2026 se presenta como una de las grandes apuestas del año en entretenimiento inteligente, combinando cultura, conocimiento y espectáculo con una figura central que aporta prestigio y cercanía como Iván de Pineda.