El dato bomba por el cual Jimena Monteverde no volvería al programa de Mirtha Legrand: "No quiere pagar..."

Calabró señaló que la salida de Monteverde habría sido un factor que terminó por tensar la situación. “Pasaron muchas cosas y ahora le sacaron a Jimena”, remarcó la periodista, quien también apuntó que las declaraciones fuertes de Mirtha podrían haber surgido en un momento de enojo. Además, propuso una alternativa para solucionar el conflicto: que la chef grabe sus participaciones y así continúe vinculada al programa, un gesto que, según la periodista, sería favorable para la histórica conductora.

Jimena Monteverde y Mirtha Legrand

Por qué Jimena Monteverde no volvería al programa de Mirtha Legrand

Por otro lado, se corrió la versión de que el programa de Mirtha se grabe más tarde los días viernes o incluso los días sábados por la tarde así Jimena Monteverde puede estar con la diva y hacer a su vez su programa en vivo, La cocina rebelde, en las tardes de El Trece.

Pero ante esta última posibilidad, de cambiar días u horarios, se le tendría que pagar horas extras al equipo de producción y es ahí donde nace otro conflicto. "Nacho Viale no quiere pagar horas extras, hay recortes", le contó una fuente fehaciente a PrimiciasYa.

Además, cabe destacar que la participación de Jimena en lo de Mirtha a la productora de Nacho (StoryLab) no le genera ningún gasto ya que el sueldo de la cocinera se paga con la pauta de un famoso supermercado.

Lo cierto es que hasta la hora de publicación de esta nota por el momento Monteverde no estaría en el ciclo de La Chiqui el próximo fin de semana ya que aún no pueden resolver el conflicto.