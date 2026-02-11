¡Bombazo! Las fotos de Mauro Icardi con Wanda Nara que enfurecerían a la China Suárez

TW Mauro Icardi desarchivó fotos con Wanda 2

Al tiempo que en un segundo posteo, Flowers se preguntó: “¿Este será el momento en que Mauro empezó a desarchivar las fotos que tenía de y con Wanda mientras está en una fiesta en Turquía?¿ Qué le pasa? ¿Le pegó la melancolía?”, en esta oportunidad acompañando su reflexión con una imagen de Mauro en la fiesta de fondo y varias de las publicaciones que desarchivó.

Asimismo, en un tercer posteo Flowers compartió más imágenes de Icardi en el festejo en Estambul donde además contó que una mujer lo habría seguido durante toda la noche. "AHORA: Mauro Icardi desarchivó las fotos de y con Wanda Nara, además de desbloquearla. ¿Será ese el momento en que decidió hacerlo y mientras festejaba el cumpleaños de su compañero del Galatasaray Lucas Torreira. Se habla de una mujer que no paró de seguirlo en toda la noche durante la fiesta", deslizó picante.

A todo esto, lo que muchos se preguntan es qué dirá la China Suárez cuando se entere que su actual novio tuvo un gesto de acercamiento para con su ex.

Qué comprometedores mensajes encontró la China Suárez al revisar el celular de Mauro Icardi

En las últimas horas estalló una versión explosiva que vuelve a poner en el centro de la escena a la China Suárez y Mauro Icardi. Según trascendió, la actriz habría tomado el celular del futbolista y se habría topado con conversaciones que la dejaron en shock: mensajes muy jugados enviados por una panelista joven, conocida y con fuerte presencia mediática.

La información salió a la luz en el streaming de Bondi Live, mientras Guido Záffora conversaba en vivo con Mariana Brey, Any Ventura y el locutor Popochi. En medio del intercambio, el periodista lanzó la primicia sin vueltas y generó un silencio cargado de sorpresa en el estudio.

De entrada, Záffora descartó a uno de los nombres que circulaban con fuerza en redes sociales. “No, no es la Reini. Hay otra chica que le escribe a Icardi. Es requerido Icardi, le quieren dar. Es famosa, es panelista. ¡Y es una busquita! Porque no solamente le escribe a Icardi, también le escribe a un famoso que es tope de gama, pero tope de gama, que su mujer está embarazada”, disparó, picante.

Pero eso no fue todo. El periodista agregó una versión todavía más sensible que involucra directamente a la actriz. “Después hay otra, esta sí no la tengo chequeada por ella, pero que la China habría encontrado mensajes. La China está muy atenta a quién le escribe Icardi”, remarcó, dejando entrever que la situación podría haber generado tensión en la pareja.

Intrigada por el nivel de la revelación, Mariana Brey fue directa y consultó si el delantero podría llegar a interesarse en esa mujer. La respuesta de Guido no dejó lugar a dudas: “A la que yo digo, sí. Nadie se lo imagina”.

En el afán de acotar las especulaciones, Brey aclaró que no se trataba de Luciana Salazar. Acto seguido, Záffora aportó más datos para delinear el perfil de la supuesta protagonista de los chats subidos de tono: “Sí, es panelista, periodista, está al aire en este momento. Y es joven, muy joven”.

“¿Entre los 30 y los 40?”, quiso precisar Mariana. “Ponele, sí”, respondió él, sin dar nombres y aumentando el misterio.

Por ahora, la identidad permanece bajo estricto hermetismo, pero en las redes sociales ya comenzó la especulación para descubrir quién sería la panelista en cuestión. Lo cierto es que la China estaría al tanto de todo, y quienes la conocen aseguran que, cuando algo no le cierra, no suele quedarse de brazos cruzados.