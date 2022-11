Ivana Icardi habló de su salud y alarmó a todos: "Tuve temblores, 40 grados de fiebre y..."

"No saben lo que me pasó ayer. Después de estar bien todo el día me empezó a doler fuertísimo la barriga al punto de quedarme doblada del dolor”, comenzó relatando desde la virtualidad para agregar inmediatamente “La pasé fatal. Tuve temblores, sudores fríos, 40 grados de fiebre y un ganglio inflamadísimo que me estaba matando el cuello”.