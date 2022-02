El tierno chat de WhatsApp de Jimena Barón con Momo, a un día de haberse ido a Miami

Luego de haberse mostrado súper sensibilizada en las redes sociales, Jimena compartió una foto desde el avión y reveló el motivo de su viaje.

Jimena Barón explicó por qué viajó sin su hijo Momo

"Hace 2 años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo. Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida", contó Jimena.

Y a un día de haber llegado a Miami, Momo le manifestó cuánto la extraña. "Somos intensos, me fui hace un día", escribió la cantante a través de sus stories de Instagram junto al tierno chat de WhatsApp con su hijo.

"Ma, te extraño. ¿Cuándo volvés? Sos la mejor. Te am mucho", le dice Momo a Jimena.

"Y yo a vos más, infinito. Multicolor. Espacios celestiales infinitos jamás explorados", le contesta Jimena.

"Yo te amo mucho, mucho, mucho, mucho más", cierra el pequeño, de manera muy tierna.