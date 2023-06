Jorge Lanata opinó sobre la polémica con el Dibu Martínez: "Les da bronca..."

Embed

"Suponete que fuera de derecha o que fuera de lo que sea, no me parece que ahí tuviera que haber un problema. Cuando dicen desclasado es lo mismo. La gente tiene que poder opinar lo que quiera. No tiene ningún sentido", agregó.

También se preguntó por qué al oficialismo le molestaría y se autorespondió: "Porque los futbolistas son populares, y querrían que todos fueran K. Algunos deben serlos y otros no. Realmente me parece menor el tema".

Fernanda Iglesias, la nueva angelita, opinó que quisieron "ensuciar" al Dibu porque "la derecha está asociada a la represión, a la época de la dictadura. Creo que la intención es tratar de ensuciarlo, no cercenar su libertad de expresión". "Por eso digo que molesta que una persona popular se pueda expresar para un lugar que ellos no que quieren. Todo futbolista por obligación tendría que ser K y no es así. Los futbolistas son los que son", sostuvo Lanata.

En otra parte de la entrevista, el periodista agregó que varios futbolistas han tenido "problemas" por haberse sacado una foto con algún político. "Tampoco por sacarte una foto con (Mauricio) Macri sos macrista", lanzó Yanina Latorre, quien recordó que Lionel Messi se había sacado una foto con el expresidente. "Una foto no implica ideología", aseguró Marcela Feudale.

"Macri estaba en Catar, tiene un cargo en la FIFA, estaba ahí, le pidieron que se saque una foto ¿eso te hace macrista? Pero es verdad que por una foto te pueden llegar a tildar de algo", consideró Yanina.

Embed

Jorge Lanata habló de su papá y se emocionó: "Siempre respeté que cuidara a mi vieja y no la abandonara"

El domingo 18 de junio se festejó el día del padre en la Argentina y Jorge Lanata aprovechó esta fecha especial para dedicarle la editorial de su programa Periodismo Para Todos, El Trece, a su padre adoptivo, Ernesto.

El conductor recordó el vínculo que mantuvo con papá y remarcó que durante 40 años cuidó a su madre enferma, gesto que hasta hoy en día lo tiene muy presente.

“Hola. Ustedes ya saben que soy adoptado, de modo que tendría que decir que mi primer padre me abandonó. Mi segundo padre fue el Dr. Ernesto Lanata. En realidad se llamaba Ernesto Eduardo Jaime Lanata, tenía un montón de nombres", comenzó el periodista.

Y agregó: "Ernesto terminó el secundario en un colegio nocturno mientras trabajaba de mecánico dental y dio libre la carrera de odontología. Se recibió finalmente de dentista”.

Embed

“Durante el tiempo que luchamos por cambiarnos, nos odiamos. Con la enfermedad de mi mamá, que estuvo cuarenta años en una silla sin hablar y sin poder moverse, mi casa era una casa triste. Yo siempre respeté de mi papá que se quedara cuarenta años y que cuidara a mi vieja, que no la abandonara en un asilo”, dijo Lanata.

Y remarcó: “Con mi papá, en toda mi vida, nosotros salimos solo una vez a comer afuera. Él y yo. Fuimos a una pizzería en Sarandí, a una cuadra del Viaducto para los que conozcan".

"Yo soy padre de dos hijas, a las que quiero desde un lugar profundo, como si me abrieran y desde ahí, ahí adentro, desde ese lugar. A un hijo uno siempre le da la parte más grande del plato, sin especular, tomá, porque así debe ser”, explicó el periodista.

Y cerró emotivo: “Yo no sé en qué museo se exhiben los padres normales. Mi familia no fue para nada normal, pero creo que en toda familia el amor y el odio están a flor de piel. Es como que Shakespeare vive en cada familia. Y entendemos a nuestros padres cuando ya se fueron. Es una lástima, y es injusto. Pero también es cierto que nunca nadie se va del todo: el Dr. Lanata se murió hace más de treinta años y yo pienso en él casi todos los días. Películas de Gardel y olor a madreselvas. Feliz día, viejo”.