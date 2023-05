Jorge Lanata le envió un mensaje muy especial a Silvina Luna, que espera un trasplante de riñón: "La tiene que pelear"

“Nosotros fuimos el primer caso en América Latina de trasplante cruzado. La historia es así. Había una señora con su hijo de 20 años y la señora tenía 50. Y estábamos Sara Stewart Brown (su ex esposa) y yo. Sara era más compatible con el hijo de la señora que la madre", explicó el periodista de 62 años.

Y recordó: “Agarró y le dio un riñón al hijo, y yo era compatible con la madre. Es decir, la madre de este chico me dio su riñón a mí. Un sábado se abrieron cuatro quirófanos. ¿Qué pasó después? Mira, si vos te cuidas, seguís viviendo normal”.

“No te podes deprimir porque si te deprimís te entregas. Es al revés, tenés que pelearla más. Yo nunca me deprimí por eso y fue muy fuerte toda la experiencia. Si te pones a pensar, yo tengo un riñón de una mujer adentro mío”, remarcó el conductor sobre la fuerza que hay que tener para llevar adelante el proceso.

Y sobre el caso de Silvina Luna, el periodista le envió un mensaje de puro aliento de cara a lo que viene: “Sabía que fue una estética que salió mal, con un tipo (Aníbal Lotocki) que no entiendo cómo sigue operando. Es cierto que terminar con esto es un garrón pero ¿Qué podría hacer ella si no da la pelea? La tiene que pelear, no le queda otra”.

La frase letal de Jorge Lanata sobre los panelistas: "La televisión se fue..."

El periodista Jorge Lanata estuvo en un móvil con LAM, América Tv, en la previa a su regreso a la televisión con una nueva temporada de Periodismo Para Todos, que debutará el 4 de junio por El Trece.

En el programa de Ángel de Brito, el conductor fue letal al dar su mirada sobre la TV actual. "La televisión se fue berretizando por falta de guita. ¿Y qué pasó? Empezamos a ver panelistas en vez de periodistas al aire", afirmó.

Además, Lanata criticó duramente el estilo que tomaron algunos formatos. "En un momento... en los paneles se proponía que no vieran ningún material, que se sorprendieran al aire viéndolo. Lo cual es un delirio. Uno no es una señora sentada en la vereda", añadió.

El periodista aseguró que la crisis económica afectó muchísimo al medio. "El tema económico tiene mucho que ver. No puede ser que todos tengamos cuatro o cinco laburos", remarcó.

Por último, Lanata señaló que hay una carencia importante de producción. "En nuestro medio hay gente que no labura. Antes se producía mucho más. Se fue dejando de hacer", sentenció.