Jorge Lanata reveló los motivos de su nueva internación y cómo está su salud

Y como para demostrar que está muy bien de ánimo, Lanata deslizó frente a la consulta de Jésica Bossi y todo el equipo: "No los escucho... Ustedes agradezcan que no los escucho sino rajaría a la mitad, y esto es un elogio", lanzó con su característico humor irónico.

En tanto, Jorge Lanata confirmó que el domingo estará al frente de PPT (El Trece) normalmente, dado que “Va a ser uno de los pocos domingos en que no hay elecciones, debates”, faltando apenas dos semanas para el ballotage presidencial que definirá el destino de los próximos cuatro años de la Argentina.

El crudo relato de Jorge Lanata sobre su internación: "No sé dónde estuve"

Durante el mes de septiembre pasado Jorge Lanata permaneció 24 días internado, e incluso estuvo en coma inducido. De vuelta en su casa, y tras retomar su programa de radio, a comienzos de octubre el periodista habló acerca de aquellos días y dio un duro testimonio.

“Fue un mes de viaje, no sé dónde estuve, pero no quise quedarme ahí”, sostuvo en primer lugar durante una entrevista con Marina Zucchi para la Revista Viva. ”Los sueños, cuando yo estaba en terapia intensiva, eran vívidos. No era que yo me daba cuenta de que eran sueños. Eso para mí era la vida. Más sonaría artificial”, siguió.

En ese sentido, la periodista le preguntó si sentía que fueron días perdidos los que pasó en el hospital y él reflexionó: "No perdido, pero fue un mes donde estuve de viaje, que no sé dónde es y en donde no quiero quedarme. Quiero poder volver de ahí. A mí lo que más me impresiona de lo que pasó es haber estado y volver". Y sumó: “Podría no haber vuelto, podía haberme quedado ahí dos meses más o no sé cuánto tiempo. Eso es lo que me impresiona un poco", sumó.

Finalmente, se refugió en sus creencias y analizó: "Yo creo en Dios, siempre lo dije. No soy una persona que vaya a la Iglesia, pero creo que hay un orden. Me parece que todo esto no es casualidad. Es demasiado sofisticado para que sea una casualidad. Tener hijas, por ejemplo, me parece una demostración de Dios. Que a una mujer le crezca una persona en la panza y que esa nueva persona tenga un destino, que piense por sí misma, es una demostración de la existencia de Dios”.