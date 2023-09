Jorge Lanata volvió a la radio tras recibir el alta y habló de su salud: "Estuve complicado"

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”, añadió el periodista.

Luego sostuvo: “Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”. Además, se preguntó en el aire: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

Además, Jorge remarcó que de todas las internaciones que tuvo en los últimos años “esta fue la peor”. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado. Fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”, contó el conductor de Lanata Sin Filtro.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte”, completó.

Jorge Lanata.jpg

El primer alta médica de Jorge Lanata

Luego de tres semanas de internación en la Fundación Favaloro a causa de una infección urinaria, el pasado 11 de septiembre el periodista Jorge Lanata había recibido el alta médica.

El conductor había permanecido en el área de terapia intensiva, y aunque había causado preocupación por la cantidad de días que había estado bajo observación de los médicos, finalmente las noticias fueron alentadoras.

"El Sr. Jorge Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el Hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico", se leía en el parte medico que se conoció durante los primeros días de internación.

Así, el lunes pasado el conductor de PPT (El Trece) regresaba su casa, aunque sin saber que horas más tarde debería regresar ante un inesperado cuadro febril. “Primicia!! Le dieron el alta a Jorge Lanata de la Fundación Favaloro, donde estuvo internado desde el 23 de agosto”, escribió por entonces a través de su cuenta de Twitter el periodista Damián Rojo.