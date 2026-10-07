Jorge Rial vio la despedida de Messi acompañado de manera especial: las fotos

De esta manera, Rial vivió un martes repleto de emociones al poder disfrutar de la compañía de sus nietos y también observar en la noche la despedida de Lionel Messi de la Selección Nacional.

Cabe recordar que Francesco, hijo mayor de Morena Rial, vive con el padre Facundo Ambrosioni en Córdoba y el niño pudo estar presente en el cumpleaños de su hermanito.

La tensión que atraviesa Jorge Rial con su hija Morena

Santiago Riva Roy explicó al aire en El Ejército de la mañana (Bondi Live) cómo se llegó a una tensa situación que atraviesa Jorge Rial con su hija Morena.

La joven tenía el beneficio de la excarcelación extraordinaria pero no cumplió con ninguna de las condiciones que la Justicia le impuso como hacer terapia y trabajar, y eso terminó nuevamente en una prisión domiciliaria. Según indicó el periodista, ese quiebre judicial también impactó de lleno en el vínculo con su padre.

En ese contexto, Riva Roy reveló la interna familiar que rodea al conductor con su hija. "Jorge la bajó incluso de algún lugar. Anteriormente, cuando la pretendían para el Bailando o algo, Rial se ponía de culo y levantaba el teléfono o bardeaba en X", recordó el periodista.

En otras palabras, el conductor no solo tomó distancia de su hija sino que habría intervenido activamente para bloquearle oportunidades laborales.

El distanciamiento entre padre e hija no es nuevo, pero nunca había quedado tan expuesto. Lo que antes era tensión mediática hoy parece una fractura real, sin señales de acercamiento a la vista. Jorge Rial, quien fue muy crítico de las acciones de Morena, hoy aparece como el primero en ponerle un freno.