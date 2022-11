Juan de Gran Hermano 2022 mandó al frente a una famosa: "Se había mandado las flores ella misma"

Embed

"Se sube al auto y no me dijo ni hola ni nada, estaba con el teléfono. Habla por teléfono, y en la mitad de camino, te juro por Dios y por mis hijos que dijo 'escuchame, lo de las flores salió espectacular. Creen que me las mandaron. Es un revuelo, salió bárbaro'", relató Juan.

En ese instante, el taxista entendió qué era lo que había ocurrido. "Claro, se había mandado las flores ella misma", añadió el ex Gran Hermano 2022.

Juan dio algunas pistas de quién era esa mujer. "La dejé en la casa donde vivía el padre. Es muy conocida. Son mellizas. La dejé en Lanús", lanzó y rápidamente todos captaron que estaba hablando de Vicky Xipolitakis.

Alfa va a demandar a uno de sus compañeros de Gran Hermano 2022: "¡Las va pagar!"

El domingo, La Tora se convirtió en la quinta eliminada de Gran Hermano 2022. Poco después de su salida, Walter Alfa Santiago estalló con todo contra Nacho Castañeras.

En una conversación con Julieta Poggio y Daniela Celis, el más veterano de la casa arremetió contra el joven. "Es el único sorete que queda acá adentro", afirmó.

Alfa recordó que Nacho lo increpó para reclamarle por las palabras subidas de tono que tuvo con Coti. "¿Sabés qué tiene miedo el p... de mierda? Que yo le haga una denuncia porque él me gritó. Me dijo: 'vos tenes 60 años, una hija y una nieta'. ¡Las va a pagar!", sostuvo.

"Ojo ustedes también, se los digo por grande... soy calentón y todo, pero nunca hablé mal de él, no hablé mal de nadie. ¡Ojo con Nacho!", agregó.

Al finalizar, Alfa aseguró que Nacho quedó al borde de la eliminación en Gran Hermano 2022. "Se le fue La Tora y el próximo en irse es él", sentenció.