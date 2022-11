Gran Hermano 2022: la dura denuncia de Agustín contra Romina 

Fue allí donde el participante estalló en furia y le respondió: "Ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, anda a cag...".

A raíz de esto, Agustín se mostró muy enojado por el comentario y fue directamente al confesionario a hacer una denuncia al respecto.

"Se acaba de cometer otra vez, para mí, una infracción al reglamento y también a la moral. En este caso, dirigida hacia Walter", comenzó diciendo "Frodo".

Luego, remarcó: "Una broma que trascendió de mal gusto. Lo trató de degenerado. No me gusta, Walter está muy nervioso, está diciendo que se quiere y que no aguanta más esto".

Embed

Gran Hermano 2022: Ángel de Brito confirmó cuándo termina el reality

Gran Hermano 2022 es, cada noche, lo más visto del prime time, y es por eso que se especuló mucho con la fecha final del ciclo éxito de Telefe que conduce Santiago del Moro.

Pero se acabaron las dudas ya que Ángel de Brito, desde su cuenta de Twitter, confirmó cuál será la fecha de la emisión final del reality que tiene en vilo al país.

"19/3 final de #GranHermano", escribió el periodista en la red social del pajarito, y así confirmó que el ciclo continúa durante todo el verano.

Por estos días, se estuvo hablando de cómo será el repechaje para que puedan ingresar nuevamente Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky o Juan Reverdito, y aunque aún no hay fecha definitiva, la decisión final, como siempre, será del público.