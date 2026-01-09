El descargo del hermano de Juana Repetto tras la fuerte polémica por no haberla invitado a su boda
Bautista Lena habló por primera vez desde la polémica con su hermana Juana Repetto por no haberla invitado a su casamiento y fue claro al referirse a todo lo ocurrido durante la primera semana de enero de 2026.
9 ene 2026, 16:49
Después del fuerte conflicto que se desató entre Bautista Lena y su hermana,Juana Repetto, a raíz de no haberla invitado a su casamiento con Delfina Villagra, el actor reapareció públicamente en redes sociales y rompió el silencio. Su ausencia había llamado la atención durante varios días y generó todo tipo de especulaciones. ¿Qué pasó?
En medio del intenso trajín que implicó la organización de la boda, Bautista se mantuvo alejado de las redes, su principal espacio de contacto laboral y personal. Sin embargo, la particularidad fue que ese “apagón digital” coincidió justo con el momento en que Juana exponía públicamente su dolor y decepción por la situación, lo que llevó a muchos a asociar su silencio con el conflicto familiar.
“Un mes hace que subí este último vídeo. Pésimo, muy mal Bauti que haya todo un mes entero sin contenido”, se lamentó.
A continuación, detalló a qué se debió la ausencia: “Fue justo el momento de la mudanza del departamento de mi vieja un par de días, más de las despedidas, más venir para acá. Bueno, nada. Pero ahora ya está. Full focus”.
“Encontrándole la vuelta y dándole una vueltita a todos los contenidos para esta red social. Muchas gracias también por haber estado hasta aquí y bienvenidos a la temporada 2026. Ojalá que sea mejor todavía que el año pasado ”, concluyó.
Qué dijo la cuñada de Juana Repetto tras su casamiento
Luego de que Juana Repetto sacara a la luz una interna familiar que tomó a muchos por sorpresa al contar que no había sido invitada al casamiento de su hermano, Bautista Lena, la tensión fue en aumento. La actriz expresó públicamente su malestar en redes sociales tras ver las imágenes de la boda y no estar presente compartiendo ese momento tan especial.
El trasfondo llamó aún más la atención porque, hasta ese momento, la relación entre los hermanos parecía sólida y cercana. Al menos eso era lo que mostraban en redes, donde solían compartir momentos cotidianos y situaciones importantes, como el anuncio del sexo del bebé que espera Juana. Si algo se quebró en el camino, todavía no está claro, pero muchos creen que con el correr de los días podrían conocerse más detalles.
El conflicto sumó un nuevo capítulo con una declaración posterior de Delfina Villagra, pareja del creador de contenido, donde realizó un balance de lo que significó el 2025: “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”.
Justamente, ese posteo fue lo que generó mayor desconcierto. El énfasis en el valor de la familia como sostén fundamental contrastó, para muchos, con la ausencia de Juana en un evento tan significativo como el casamiento, lo que despertó críticas y lecturas cruzadas sobre el verdadero trasfondo del conflicto.