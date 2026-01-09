El descargo del hermano de Juana Repetto tras la fuerte polémica por no haberla invitado a su boda

“Encontrándole la vuelta y dándole una vueltita a todos los contenidos para esta red social. Muchas gracias también por haber estado hasta aquí y bienvenidos a la temporada 2026. Ojalá que sea mejor todavía que el año pasado ”, concluyó.

Qué dijo la cuñada de Juana Repetto tras su casamiento

Luego de que Juana Repetto sacara a la luz una interna familiar que tomó a muchos por sorpresa al contar que no había sido invitada al casamiento de su hermano, Bautista Lena, la tensión fue en aumento. La actriz expresó públicamente su malestar en redes sociales tras ver las imágenes de la boda y no estar presente compartiendo ese momento tan especial.

El trasfondo llamó aún más la atención porque, hasta ese momento, la relación entre los hermanos parecía sólida y cercana. Al menos eso era lo que mostraban en redes, donde solían compartir momentos cotidianos y situaciones importantes, como el anuncio del sexo del bebé que espera Juana. Si algo se quebró en el camino, todavía no está claro, pero muchos creen que con el correr de los días podrían conocerse más detalles.

El conflicto sumó un nuevo capítulo con una declaración posterior de Delfina Villagra, pareja del creador de contenido, donde realizó un balance de lo que significó el 2025: “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”.

Delfina Villagra y Bautista Lena

Justamente, ese posteo fue lo que generó mayor desconcierto. El énfasis en el valor de la familia como sostén fundamental contrastó, para muchos, con la ausencia de Juana en un evento tan significativo como el casamiento, lo que despertó críticas y lecturas cruzadas sobre el verdadero trasfondo del conflicto.