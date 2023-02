Gran Hermano 2022: el fuerte malestar de La Tora tras el acercamiento de Nacho y Camila

Lo cierto es que a la Tora, le habría molestado mucho ver a Nacho jugar con Cami en la pileta, y lo comenzó a ignorar. Incluso, él quiso abrazarla y ella le dio la espalda.

"No le dio ni bola", le dijo Alfa, dejando abierta la puerta al nuevo conflicto que se viene entre la única parejita que queda en la casa.

Marcos expuso una conducta antihigiénica de Julieta en Gran Hermano 2022: "Está potente el olorcito"

Marcos Ginocchio protagonizó una momento muy divertido en la casa de Gran Hermano 2022. El salteño expuso un conducta antihigiénica de Julieta Poggio en el reality de Telefe.

Todo sucedió en el cuarto cuando Nacho Castañares levantó una prenda de ropa en el piso. "¿Qué es esto?", dijo el joven de Almagro, mientras sostenía una media sucia.

"¡Está potente el olocrito a pata de la Juli!", exclamó Marcos. "¿Qué pata...? Yo no dejé mis medias", acotó Disney, en su defensa. "Tus medias!", insistió el salteño. "¿Las que están ahí? No, esas no son mis medias", remarcó la joven.

Esta no es la primera vez que acusan a la muchacha de tener una actitud desagradable en la casa de Gran Hermano 2022. Hace unas semanas, los hermanitos la señalaron porque encontraron un almohadón manchado con materia fecal.