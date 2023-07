Julieta Poggio rompió el silencio y habló de la foto de Lucca Bardelli que revolucionó las redes

En ese momento, su compañero Nacho Castañares le ofreció hacer un descargo en vivo y ella expresó: "¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca"

Al no haber visto dicha imagen, Nacho también propuso mostrarla en pantalla y Juli sentenció: “No hay chance, la dejamos ahí mejor”. "El la bajo”, sumó Daniela.

En ese sentido, La Tora intervino indignada con la situación y soltó: "En realidad lo está haciendo para esto, que hablemos de él porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes”.

“Bueno, lo dejamos ahí, no vamos a hablar más del tema y lo digo para que ya no me lo pongan más”, cerró Julieta.

La sorpresiva foto que subió Lucca Bardelli, el ex de Julieta Poggio, y luego borró

Lucca Bardelli cobró notoriedad en los medios por su vínculo con Julieta Poggio. El joven estuvo esperando a su novia afuera de la casa de Gran Hermano y le hizo el aguante hasta la final del reality.

A poco de conocerse la separación, PrimiciasYa retrató al muchacho en un boliche, en una situación comprometedora con Cande Lecce, quien se hizo conocida por el supuesto affaire con Mauro Icardi.

"Lo conocí en Net TV, cuando ambos fuimos por entrevistas hace aproximadamente dos semanas. Me pareció muy buena persona. Intercambiamos teléfonos porque charlamos mucho ese día. De ahí empezamos a conectar", reconoció ella al ser consultada por el vínculo con Bardelli.

Para sorpresa de muchos, en las últimas horas, en sus historias de Instagram, el ex de Julieta Poggio subió una imagen, en la cual está dándose un beso con otro hombre. A los pocos minutos, el joven eliminó la publicación y dejó a todos sus seguidores sin palabras.

¿Será una broma de parte de Lucca, una nueva historia de amor o, tal vez, una movida de prensa para continuar siendo noticia?