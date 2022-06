Kaleb Di Masi sorprendió a su mamá con un fuerte mensaje

Todo esto hizo que el músico pudiera cambiar su realidad y la de su familia. Entonces, sorprendió al mandarle un mensaje a su mamá para que ya no trabaje más y pueda disfrutar de la vida.

“Sabes que ni vuelvas ak trabajo! Yo te doy para que te compres lo que quieras para lo que necesites. No quiero verte trabajar más así que mañana ni vayas. Ahora que puedo darte lo que quieras, solo disfruta viejita”, le indicó Kaleb a su mamá.

“...udo me haces llorar”, respondió su mamá con emoticones de llanto.

En una entrevista Kaleb contó que su mamá lo bancó sin trabajar para que pudiera buscar suerte en la música.

“Estuve sin trabajo mucho tiempo y mi mamá me bancó cuatro meses y cuando me estaba diciendo que no me bancaba más pasó esto. Si no la hubiera pegado estaría trabajando en una fábrica”, contó en una entrevista a un medio uruguayo.

El fuerte mensaje de la ex del Noba a la hija que tienen juntos tras la muerte del cantante

El Noba murió el viernes pasado, luego de permanecer internado durante 10 días en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce-Néstor Carlos Kirchner, de Florencio Varela. El cantante de cumbia tenía 25 años y había sufrido un accidente con su moto.

El músico era padre de Alin junto a Eliana Demo con quien salió durante 3 años. Ellos se conocieron muy de jovencitos, cuando el músico estaba en el colegio. El dejó los estudios y al poco tiempo se convirtieron en padres.

La relación se volvió complicada cuando el Noba comenzó a parar con la barra de Defensa y Justicia, club de su barrio Florencio Varela, y el consumo de drogas los hizo entrar en una crisis por la que terminaron separándose. Sin embargo, con el nacimiento de Alin, Noba dejó todo y comenzó a buscar suerte en la música hasta que logró trascender con una canción y comenzó el camino de la fama.

Antes de morir, Noba había mostrado que había comprado un terreno para edificar la casa en la que viviría su hijita de 6 años. Eliana Demo compartió unas fotografías de su hija en la caravana que acompañó a la familia en la despedida del músico.

"Sos muuuy fuerte hija mía, orgullosa de vos y de como te la bancaste!!! Mami y Papi siempre van a estar a tu lado. Solo que ahora papá te cuida y mira desde el cielo. Vos vas a poder con todo princesa y nunca nada te va faltar. Que lindo todo lo que papi te dejo y todo el cariño de la gente que te manda fuerzas desde el primer día", escribió la mujer.

"Gracias infinitas a los fans por todo el cariño que le demostraron a mi hija e hicieron todos un poquito más leve este día tan duro para ella! Así lo hubiera querido Lauti. Hasta luego Lauti ya nos vamos a volver a ver y abrazar orgullosos de nuestra hija… Vos descansa en paz, yo la cuido. Siempre te voy a mostrar todo esto para que nunca te olvides lo querido que fue papi por tanta gente", sumó.