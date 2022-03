Kate Rodríguez a Matilda Blanco: "Que me trates de chorra..."

Embed

“Que me trates de chorra, no me gusta, por lo que mi voto es para Matilda Blanco”, señaló Kate Rodríguez.

“Eso no pasó. No pasó porque, de hecho, no estabas. Tu testigo te mintió. Estoy contenta porque me parece que esta noche voy a hablar mucho”, se defendió la asesora de imagen.

“Yo estaba haciendo las camas con Militta. Si ella quiere confirmarlo o no, es decisión de ella”, retrucó la morocha, indican que tenía como testigo a Militta Bora. Y Matilda explicó: “Y porque yo le dije ‘mechera’, jamás fue mi pensamiento. Yo hablé en general".



La bronca de Leo García: "¿Por qué la gente se hace tanta pregunta por la sexualidad?"

Leo García dejó en claro de arranque que hay ciertas cosas que no le gustan y fue así que se plantó en la mesa de El hotel de los famosos, El Trece, cuando se debatían sobre ciertos temas sexuales.

El cantante irrumpió en medio de la charla entre sus compañeros de reality y fijó su postura: "¿Por qué la gente se hace tanta pregunta por la sexualidad? Me incomoda mucho este tema, que se pregunte tanto por la sexualidad, es algo que me incomodó mucho durante este día", expresó.

Y remarcó su postura: "Hay que superarlo eso. Y qué le gusta a ella, y qué me gusta a mi, si yo soy homosexual... Ese tipo de cosas me hincha las pelotas, es muy poco evolutivo. Son demasiados machistas ustedes".

Ahí se cruzó con Martín Salwe por un comentario que le había hecho antes: "Yo te digo lo que me gusta", le afirmó el locutor.

A lo que Leo García explicó: "Yo me sentí ofendido, no fue un chiste. Mi sexualidad me representa en un punto. Es necesario que pidas disculpas y no hagas más chistes de sexo conmigo".

“Si te sentiste ofendido te pido disculpas, obviamente fue sin querer, no fue a propósito”, le dijo Salwe.