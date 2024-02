L-Gante se hartó de Wanda Nara y la incineró después de que desmintiera el romance entre ellos

lgante y wanda nara.jpg

Así las cosas, y en vista de la firme desmentida de la ex de Maxi López en recientes declaraciones a Intrusos (América TV), el referente de la cumbia 420 se hartó y la mandó al frente con una picante Instagram Storie, que al parecer luego se arrepintió y borró.

Lo cierto es que no fue otra de Pochi de Gossipeame, quien logró capturar la imagen de la fugaz historia virtual del papá de Jamaica Valenzuela, evidentemente molesto con Wanda, en la que comentó: "L-Gante resposteó esto y se ve que se arrepintió porque no está más...".

Con una imagen de Nara declarando “Nunca tuve una relación con L-Gante. Si así hubiera sido, lo hubiera dicho, pero no existió”, abajo de la storie L-Gante había puesto una foto suya junto a la expresión "Mmmmm" y la picante frase: "Cómo se me revelan las pibitas. Así son. Jajajaja". Más claro, imposible.

Wanda Nara desató su furia con Karina Iavícoli tras una pregunta sobre L-Gante: "Te mandaría a la m..."

Aunque todos creyeron que tuvo una relación amorosa con L-Gante, recientemente Wanda Nara se encargó de desmentir esa información. En una nota con Intrusos, la mediática remarcó que jamás la unión algo sentimental al artista.

"No tuvimos nunca una relación con L-Gante", lanzó la pareja de Mauro Icardi, dejando a todos en el programa de Flor de la V con la boca abierta.

"¿Cómo que no? Hay imágenes de un beso, de una noche...", señaló Karina Iavícoli. "¿Quién es la que habla? ¿Karina? Karina, que le encanta darme con un palo", dijo Wanda.

"Hay gente que te chupa las medias, yo soy más frontal", acotó la panelista. "Me encanta que seas frontal. Cuando hablás sola en el programa y yo no te puedo contestar, me atraganto. No tengo tu contacto, sino te mandaría a la m... cada un minuto", retrucó la mediática y sumó: "Hay que corregir en privado, no en público".

La botinera explicó que siempre consideró al referente de la cumbia 420 como un amigo. "Elián es muy amigo. Ahora estamos alejados, me he enojado por algunas cosas, pero siempre tuvimos buena onda. Estaba orgullosa en que crean nuestra historia de amor porque fue mi primera actuación en un videoclip", sostuvo.

Pese al ida y vuelta, Karina no abandonó su postura. "Vos das vueltas las cosas, vas acomodando todo y salís bien parada, siempre", advirtió la periodista. "Si hubiera estado conmigo, yo lo podría decir tranquilamente, nunca oculté una relación", sentenció la invitada.