La aclaración de Gladys Florimonte sobre sus fuertes dichos contra Moria Casán: "No me gusta..."

Y dentro de los muchos personajes que suele interpretar la cómica, no podía faltar el de Zulma que es el más celebrado por los espectadores.

Así, en plena rutina en medio del reestreno de la revista teatral, Gladys Florimonte sorprendió con un monólogo contra Moria Casán: "¿Vos te acordás lo que me dijo Moria esa noche? Vos sabés mami que yo te adoro, pero no te coincide el torso con las piernas..." deslizó en el comienzo de uno de sus chistes, para rematar disparando "Como si a ella le coincidiera la cara con el cuerpo...".

Luego continuó hablando de la actual pareja con Fernando Galmarini en su rutina humorística y deslizó: "Está chocha, parece una pendeja de 15 años viste... está divina. Sabés cómo le dicen a Moria ahora? Paladini, ¡el último fiambre que camina!".

El video que circuló con ese fragmenteo de la rutina de Gladys causó revuelo en las redes y se especuló con que la humorista estaría peleada con la diva.

¿Qué dirá La One?

La palabra de Gladys Florimonte

Pero, algo molesta por el trascendido, Gladys habló con PrimiciasYa y aclaró: "Por un lado me da risa lo que salga ese fragmento del monólogo. Busquen los archivos, con Moria hicimos en el teatro Astros ya eso donde el productor era Daniel Comba y yo le decía todas esas cosas y mucho más, que ahora no están. Moria es la que me escribe y me está tirando cosas para hacer".

"Es un juego entre nosotras, esa parte ya está escrita de hace rato cuando hice hace unos años el espectáculo con ella. Somos amigas y nos permitimos a decirnos cosas así, no busquen lio donde no hay. Que haya salido esto con esa intención de hacerme quedar mal o querer dañar mi imagen, no me gusta", cerró Florimonte.