Moria Casán disparó contra Roberto García Moritán e involucró a Pampita

Luego sumó picante: "Dejen de atacar al gorilaje. En el shopping habrá en la entrada un láser que te hace depilación definitiva, que te saca hasta el vello púbico apenas ingresás al shopping".

Moria Casán

Jorge Rial también criticó a Roberto García Moritán

Jorge Rial fue otra de las figuras del espectáculo que cuestionó con todo a Roberto García Moritán a través de su cuenta de Twitter.

"Además, el marido de Pampita tendría que saber que es un lugar histórico. ¿No sería mejor ir a la base de esto y arreglar los problemas? Pero como no los puede arreglar, los tira abajo a los problemas. ¡Lo que debe ser esa familia, por Dios! No come el hijo y ¿qué hace? ¿mata a la cocinera? ¿no se duerme el nene y a quién matás?", señaló el ex Intrusos.

"Hay que arreglar los problemas, un proyecto de ley para eso. Este chico vive de la nuestra, Moritán con la nuestra hace estas tonterías absolutas. Le gusta provocar", indicó Jorge.