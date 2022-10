Gladys Florimonte disparó durísima contra Moria Casán: "¿Sabés como le dicen ahora...?"

Y dentro de los muchos personajes que suele interpretar la cómica, no podía faltar el de Zulma que es el más celebrado por los espectadores. Y precisamente en la piel de esa creatura, anoche Florimonte le pegó duro y parejo a su supuesta gran amiga, nada más y nada menos que Moria Casán.

Gladys Florimonte como Zulma.jpeg Zulma, sin duda es el personaje de Gladys Florimonte más celebrado por el público.

Así, en plena rutina en medio del reestreno de la revista teatral, Gladys Florimonte no tuvo mejor idea que agarrársela con la One para hacer reír a los espectadores. "¿Vos te acordás lo que me dijo Moria esa noche? Vos sabés mami que yo te adoro, pero no te coincide el torso con las piernas..." deslizó en el comienzo de uno de sus chistes, para rematar disparando "Como si a ella le coincidiera la cara con el cuerpo...".

Pero no conforme con ello, inmediatamente continuó hablando de la actual pareja de Fernando Galmarini en su rutina humorística al deslizar picante: "Está chocha, parece una pendeja de 15 años viste... está divina. Sabés cómo le dicen a Moria ahora? Paladini, ¡el último fiambre que camina!". A todo esto, ¿Qué dirá Moria Casán al respecto? ¿Se lo tomará con humor?.

El lujoso regalo que Moria Casán le hizo a Mirtha Legrand: "Es emocionante"

Moria Casán estuvo en el primer programa de Mirtha Legrand junto a su pareja el Pato Galmarini. Y La One sorprendió a la diva llevándole un lujoso regalo.

Moria contó que el presente fue un gesto que tuvo un artesano italiano que realiza exclusivas piezas para las marcas de lujo más reconocidas. “Me la regaló, pero es algo que yo no podría usar porque lo de Julio César es otra cosa”, indicó.

Mirtha Legrand Moria Casán fue una de las primeras invitadas de Mirtha Legrand, en su regreso a la televisión en septiembre de 2022.

“Es una corona hecha a mano para una reina. Es absolutamente artesanal”, añadió. “¡Moria, es una belleza!”, arrojó Mirtha al ver la pieza de oro.

“Pero esto es para vos, querida”, le dijo La Chiqui a Moria. "No, no. Esto es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto en la televisión”, remarcó Casán.

"Es emocionante. Es un regalazo. Muchas gracias”, cerró Mirtha, quien se disculpó por no ponerse la corona para no arruinar su peinado.