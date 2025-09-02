A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡OOPS!

La actriz que engañó a Mario Pergolini con un dato íntimo: "Me mintió en la cara"

Mario Pergolini no dejó pasar un datazo sobre una de sus recientes invitadas a Otro día perdido que sobrevuela por estas horas, dado que cuando lo visitó aseguró todo lo contrario. Mirá, de qué y de quien ser trata.

2 sept 2025, 08:30
La actriz que engañó a Mario Pergolini con un dato íntimo: “Me mintió en la cara”
La actriz que engañó a Mario Pergolini con un dato íntimo: “Me mintió en la cara”

La actriz que engañó a Mario Pergolini con un dato íntimo: “Me mintió en la cara”

Sin duda, la vuelta de Mario Pergolini a la televisión generó las más diversas reacciones para con el chico malo de la pantalla chica de los años '90 y comienzos de los 2000. Y si bien muchas de las figuras a las que ha gastado en su histórico CQC ya aceptaron visitarlo en Otro día perdido (El Trece), tal parece que ahora algunos le estarían dando de su propia medicina.

Sin olvidar que hace muchos años Mario llegó a asegurar desde uno de sus programas de radio que Phil Collins había muerto, tan sólo a modo de chiste un 28 de diciembre -días de los inocentes-, sólo por mencionar una de sus travesuras, ahora el conductor, a su manera, hizo saber su molestia frente a una mentirita que le habría dicho una de sus recientes invitadas frente a una de sus preguntas.

Lo cierto es que el 21 de agosto pasado Emilia Attias fue la figura invitada del late night show que conduce Pergolini en las noches del canal del solcito. Allí, tras hablar muy por arriba de su nueva vida en pareja tras su separación del Turco Naím con quien tuvo a su hija Gina, la actriz le aseguró a Mario que no tenía planeado tener más hijos.

Sin embargo, apenas unos días después comenzó a sobrevolar un fuerte rumor sobre un posible embarazo de ella, fruto de su actual relación con el economista Guillermo Freire.

Lo cierto es que fue el periodista Luis Ventura quien reveló recientemente en A la tarde, el magazine que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV, la dulce noticia.

Embed

En este contexto, en la noche de este lunes, desde el estudio de Otro día perdido no dejaron de referirse a la mentirita de Attias a Pergolini en su propia cara. "Primicia mundial, vino al programa, dijo que no, pero la cuestión es que sí. Está embarazada", anunció Rada para darle el pie al conductor, quien con su habitual acidez y graciosa ironía recordó el momento en que la actriz negó tal posibilidad cuando él se lo consultó.

Así, Mario aseguró pícaro "yo no tengo nada que ver". Y mientras Laila consultó cómplice, sumándose al juego, si se trataba de Flavia Palmiero, una de las últimas invitadas, Pergolini sumó a Lucía Galán a la pregunta. Fue allí que el humorista nombró a Emilia Attias.

“El otro día le pregunté acá, en el programa, y me dijo que no, que no estaba pensando en tener hijos. Mire, me lo dijo en la cara, en la cara”, deslizó entre irónico y asombrado dando lugar al tape que recordó aquel momento en el que el ex CQC le preguntaba a Attias si su hija le pedía un hermanito, a lo que ella respondió exclamando "no, dejalo ahí", dando a entender que no estaba entre sus proyectos volver a ser mamá.

De esta manera, al regresar al piso Mario Pergolini se preguntó con su característico humor si Emilia había entendido su pregunta y reflexionó fiel a su estilo: “Bueno, se puede ver de dos maneras… O vino ya embarazada, porque dicen que está de no sé cuántos meses… o nos mintió a todos", concluyó ante las carcajadas de todos en el programa.

Emilia Attias y Mario Pergolini en ODP

Así anunciaba Luis Ventura el embarazo de Emilia Attias

Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, según confirmó el periodista Luis Ventura en el programa A la Tarde (América TV) el pasado 29 de agosto. Lo cierto es que la actriz ya es madre de Gina con el Turco Naím, de quien se separó en mayo de 2024 tras una relación de dos décadas.

La actriz está actualmente en pareja con Guillermo Freire, con quien mantiene una relación desde finales de 2024. De extremo bajo perfil mediático, lo cierto es que el economista acompaña a Emilia en este nuevo capítulo de su vida e incluso la pareja fue vista junta en diversas ocasiones, incluyendo una salida a un boliche en Miami, donde se mostraron muy acaramelados, y también en José Ignacio, Uruguay, donde PrimiciasYa estuvo presente y registró el momento.

Embed

Ventura, con el teléfono en su mano, dio la noticia: "Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito".

Por su parte, Luciana Elbusto destacó una historia en Instagram publicada por la modelo, donde se la ve comiendo junto a una amiga. En el video, su acompañante le dice: "Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”, lo que fue interpretado como una indirecta al posible embarazo.

emilia attias novio jose ignacio 5.jpg

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mario Pergolini Emilia Attias

Lo más visto