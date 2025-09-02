La incómoda foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que los expone tras la separación de Nico Vázquez

IG la incómoda foto de Gimena Accardi y Andrés Gil

En la fotografía puede verse a la actriz y el actor posando sobre el escenario junto a todo el equipo de la obra, donde cuatro de ellos están sentados en el sillón de la escenografía y los del medio no son otros de Gimena Accardi y Andrés Gil.

Arrobando a todos, Gime escribió: "Este equipo del amor, se despide de esta obra hermosa que nos dio tanta felicidad a todos! los quiero muchos! Gracias por todo equipazo! Los voy a extrañar!". El tema es que una usuaria le hizo llegar esa imagen a Pochi de Gossipeame comentándole “Lenguaje corporal y súper separados Gime y Andrés. Re, ¿no?”, claramente en busca de la opinión de la instagramer.

Fue así que Pochi compartió y respondió el posteo a pura sinceridad. “Me genera incomodidad hasta a mí”, aseguró entonces la también panelista de Puro Show (El Trrece), donde puede verse a las claras el distanciamiento entre Gimena y Andrés después de los rumores de romance entre ellos en medio de la controvertida separación de ella de su marido por casi 20 años, el actor y productor teatral Nico Vázquez, quien justamente es el productor y también director de En otras palabras.

Nico Vázquez, Gimena Accardi y Andrés Gil

Qué dijo Andrés Gil tras la separación de Gimenz Accardi y Nico Vázquez

La semana pasada, Andrés Gil habló por primera vez en televisión tras ser señalado como el supuesto tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes pusieron fin a su relación después de 18 años juntos.

En su momento, la actriz reconoció haberle sido infiel al actor, aunque aclaró que fue con una persona “random” y desligó por completo a su compañero de elenco en la obra En otras palabras.

En diálogo con Intrusos (América TV) desde Bahía Blanca, donde se presentó con la gira teatral, Gil contó cómo atraviesa esta situación: “Es todo falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos, intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestra vida. Intentando no leer y cuidando a mi familia”.

Embed

Además, se refirió al difícil presente de Vázquez: “Nico también está pasando un momento bastante complicado y no está bueno que se alimente con cosas que son mentiras. Estaría bueno que respeten su intimidad”.

El actor explicó por qué decidió publicar un comunicado en redes sociales: “Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo quise decir algo para aplacar un poco las aguas y evitar que se sigan diciendo cosas que no son ciertas. Más que nada, pedí respeto”.

Sobre el escándalo que rodeó a la obra, expresó: “Queremos disfrutar los últimos días de gira con este espectáculo que fue hermoso. Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo”.

Finalmente, Gil cerró con una reflexión: “Estoy tranquilo, sé cómo funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. La gente que quiero y me importa sabe cómo soy y está todo claro. Entiendo que la gente se enganchó rápido con esto, pero somos actores y nuestro trabajo es así”.