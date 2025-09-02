Yanina Latorre contó el dato más fuerte de Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis

Y la también conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) siguió con la acción de Evangelina Anderson con una fuerte crítica a su actitud evasiva ante los periodistas: "Bajaron la persiana, ella se subió al auto y saludaba... ¿Quién sos, Dios? Ni Susana Giménez se atrevió a tanto".

A lo que luego cuestionó que Anderson mostró en las redes sociales una comunicación que tuvo con una de las hijas de Wanda Nara y que eso haría que rebote en los medios volviendo a poner su nombre en tema.

"Si vos no querés ser mediática, directamente no hagas nada. ¿Llega a la casa y qué hace? La hija de Wanda Nara la llamó del Facetime y le screenshotea y lo subió a Instagram. Esto es cholulear, les escanta figurar", continuó.

"Si vos estás subiendo que te llamó la hija de Wanda Nara con la foto de la nena y la tuya y Wanda te repostea, estás haciendo tu vida como la de ella (por Wanda)", finalizó picante Yanina Latorre.

La dura respuesta de Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio sobre su separación de Martín Demichelis y se refirió a la aparición pública de la azafata Tania González Ledesma, la supuesta amante del DT.

"Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, nadie va a pensar en ellos. Yo no hablo de nada que pueda hacer daño a mis hijos", sostuvo la modelo en diálogo con A la tarde (América Tv) cuando le preguntaron por la mujer vinculada a su ex marido.

Y evitó entrar en detalles del supuesto romance oculto de Demichelis: "Preguntale a los demás, yo qué tengo que ver". Y volvió a insistir: "Yo protejo a mis hijos. Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio. Todavía ni empezamos, recién llegamos a Argentina".

La azafata Tania González Ledesma, en tanto, cuestionó la forma en que se comportó el ex DT de River Plate, Martín Demichelis, tras estallar este tema en público: "Mi nombre termina saliendo en todos lados de un día para el otro y él desaparece. No es despecho. Yo en ese momento estaba soltera, el que tenía que velar por sus hijos y por sus vínculos era él", señaló fastidiosa.