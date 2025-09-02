A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
UN FUEGO

La provocativa venganza de Daniela Celis tras comprobar que Thiago Medina le fue infiel: fotos al límite

Daniela Celis tomó una drástica determinación y sorprendió a todos en sus redes luego de confirmar que Thiago Medina le fue infiel.

2 sept 2025, 16:07
La provocativa venganza de Daniela Celis tras comprobar que Thiago Medina le fue infiel: fotos al límite
La provocativa venganza de Daniela Celis tras comprobar que Thiago Medina le fue infiel: fotos al límite

La provocativa venganza de Daniela Celis tras comprobar que Thiago Medina le fue infiel: fotos al límite

La venganza es un plato que se come frío. O como se pueda. Un poco para desquitarse de las infidelidades de Thiago Medina y otro tanto para mostrarle al mundo que sigue siendo atractiva y, sobre todo, activa, Daniela Celis publicó una serie de fotos "al límite" que causaron sensación tanto entre el público masculino como femenino. Tras verlas, la opinión fue casi unánime: muchos coincidieron en que tardará "dos minutos" en encontrar a alguien que la quiera consolar. La cuestión es cómo se siente ella.

La semana pasada fue de llanto constante para Daniela Celis. Todo comenzó cuando se animó a invitar a su ex a un programa de streaming para entrevistarlo en vivo. Le hizo "mil preguntas", pero su objetivo era claro: averiguar sobre sus supuestas "escapadas" con La Tana Katia y con Belén Etchart, quienes también participaron de Gran Hermano, aunque en distintas temporadas.

Leé también

El tatuaje con el que Thiago Medina sorprendió tras su separación de Daniela Celis

el tatuaje con el que thiago medina sorprendio tras su separacion de daniela celis
daniela celis

Daniela esperaba que Thiago lo negara todo, que asegurara que no pasó nada con ninguna de las dos y que ella era, es y seguirá siendo su gran y único amor. Pero muchas veces lo que uno desea y la realidad son muy distintas, como aquel viejo meme de Twitter que dice "expectativa-realidad" o "lo que deseo-lo que me pasa". Y sí, Daniela Celis lo vivió en carne propia.

En cuanto a Belén Etchart, Thiago ofreció una respuesta esquiva y ambigua: el clásico "sí pero no" que generó más dudas que certezas. Hasta ahí, Daniela todavía podía mantener alguna ilusión: podía fingir que no escuchó, que escuchó poco o creer en la versión que él le dio. Pero cuando la charla pasó a La Tana Katia, las dudas desaparecieron.

Cuando Daniela quiso confirmar si había pasado algo con La Tana, Thiago no dudó y admitió el rumor en vivo: "Sí, estuvimos, la pasé bien, fue lindo". La reacción de Daniela fue inmediata: su rostro se transformó en segundos. No lloró en ese instante porque no podía; era como aceptar la derrota en el peor momento. Pero por dentro, se habría levantado, ido a la cama y dejado que las penas la consumieran durante horas. Estaba destrozada.

Luego comenzaron a llamarla a distintos programas y allí ya no pudo contenerse. Las lágrimas aparecieron sin freno. Para colmo, La Tana Katia confirmó luego que había estado con Thiago y hasta le dio buena puntuación como amante. Fue entonces cuando Daniela Celis entendió que no le quedaba otra que vengarse. Su revancha llegó en forma de fotos "con todo", publicadas con total desparpajo, para que Thiago viera lo que perdió y el resto también pudiera comprobar "todo" lo que ella tiene para ofrecer.

Daniela Celis Thiago a24

Katia La Tana confirmó que estuvo en la cama con Thiago Medina y Daniela Celis quebró en llanto en LAM

Katia Fenocchio, La Tana de Gran Hermano, reveló que tuvo encuentros íntimos con Thiago Medina y provocó un llanto desconsolado de Daniela Celis en LAM (América TV).

Tras el cara a cara que los padres de Laia y Aimé protagonizaron días atrás en Patria y Familia (Luzu TV), donde Pestañela le preguntó directamente y de manera engañosa sobre la oriunda de La Matanza y si "la había pasado bien con ella", la exparticipante del reality habló el 26 de agosto en el programa de Ángel de Brito, avivando aún más la polémica.

Al ser consultada sobre el polémico video entre la expareja, la protagonista explicó cómo se enteró y por qué decidió hablar: "Estaba en un stream y vi el video. Uno no quiere hablar por una cuestión de códigos. Fue una pregunta media tramposa. Le preguntó como afirmando, pero él nunca dijo que sí, dejó la pica. Fue un tema que se habló, se olvidó y ahora volvieron a traer el tema ellos".

Además, relató cómo conoció a Thiago Medina y desmintió ciertos rumores sobre los encuentros, que supuestamente habrían ocurrido en la casa del joven, donde vivía con Daniela y las pequeñas: "Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada".

Sobre la reacción de los involucrados y la atención que generó el cara a cara en el canal de streaming, comentó: "Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'".

Y continuó explicando el revuelo que causó el video: "Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta".

Finalmente, se desligó del papel que le atribuyen, comparándola con la China Suárez, y dejó en claro su postura: "Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniela Celis Thiago Medina

Lo más visto