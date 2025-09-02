La provocativa venganza de Daniela Celis tras comprobar que Thiago Medina le fue infiel: fotos al límite

Cuando Daniela quiso confirmar si había pasado algo con La Tana, Thiago no dudó y admitió el rumor en vivo: "Sí, estuvimos, la pasé bien, fue lindo". La reacción de Daniela fue inmediata: su rostro se transformó en segundos. No lloró en ese instante porque no podía; era como aceptar la derrota en el peor momento. Pero por dentro, se habría levantado, ido a la cama y dejado que las penas la consumieran durante horas. Estaba destrozada.

Luego comenzaron a llamarla a distintos programas y allí ya no pudo contenerse. Las lágrimas aparecieron sin freno. Para colmo, La Tana Katia confirmó luego que había estado con Thiago y hasta le dio buena puntuación como amante. Fue entonces cuando Daniela Celis entendió que no le quedaba otra que vengarse. Su revancha llegó en forma de fotos "con todo", publicadas con total desparpajo, para que Thiago viera lo que perdió y el resto también pudiera comprobar "todo" lo que ella tiene para ofrecer.

Daniela Celis Thiago a24

Katia Fenocchio, La Tana de Gran Hermano, reveló que tuvo encuentros íntimos con Thiago Medina y provocó un llanto desconsolado de Daniela Celis en LAM (América TV).

Tras el cara a cara que los padres de Laia y Aimé protagonizaron días atrás en Patria y Familia (Luzu TV), donde Pestañela le preguntó directamente y de manera engañosa sobre la oriunda de La Matanza y si "la había pasado bien con ella", la exparticipante del reality habló el 26 de agosto en el programa de Ángel de Brito, avivando aún más la polémica.

Al ser consultada sobre el polémico video entre la expareja, la protagonista explicó cómo se enteró y por qué decidió hablar: "Estaba en un stream y vi el video. Uno no quiere hablar por una cuestión de códigos. Fue una pregunta media tramposa. Le preguntó como afirmando, pero él nunca dijo que sí, dejó la pica. Fue un tema que se habló, se olvidó y ahora volvieron a traer el tema ellos".

Además, relató cómo conoció a Thiago Medina y desmintió ciertos rumores sobre los encuentros, que supuestamente habrían ocurrido en la casa del joven, donde vivía con Daniela y las pequeñas: "Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada".

Sobre la reacción de los involucrados y la atención que generó el cara a cara en el canal de streaming, comentó: "Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'".

Y continuó explicando el revuelo que causó el video: "Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta".

Finalmente, se desligó del papel que le atribuyen, comparándola con la China Suárez, y dejó en claro su postura: "Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela".